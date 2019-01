Annuncio

il paradiso delle signore, dopo aver raggiunto il traguardo della centesima puntata, torna con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Le trame relative alle puntate in onda dal 4 all'8 febbraio, rivelano che Federico rivelerà al padre il suo segreto sugli esami universitari. Intanto Marta proporrà Riccardo a Vittorio per un lavoro al Paradiso mentre Tina riceverà una gradita sorpresa. Infine, Ludovica si sentirà sempre più attratta da Antonio che come lei sta soffrendo per amore.

Il Paradiso delle signore, Tina riceve una sorpresa

Le trame de Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 febbraio rivelano che in seguito a quanto accaduto tra Antonio e Salvatore, a casa Amato si respira un'aria pesante, ma se Agnese sarà in preda alla disperazione, Tina cercherà un maestro di canto all'altezza di Recalcati per continuare con il suo sogno di diventare una cantante.

Roberta si ritroverà a fare degli acquisti per la madre e ciò darà a Vittorio l'idea di mettere su una vendita per corrispondenza. Riccardo sarà sempre più tormentato dal pensiero di Nicoletta [VIDEO] e soprattutto sfinito a causa del difficile rapporto con il padre. Intanto il piano messo su da Luca ed Andreina comincerà a dare i primi frutti, Umberto, infatti, inviterà la Mandelli a cenare con lui. Silvia incontrerà Riccardo ed in seguito cercherà di convincere suo marito Luciano a dare un'altra chance al ragazzo, ma Nicoletta troncherà sul nascere le aspettative dei genitori. Intanto Marta chiederà alle Veneri di posare come modelle per il catalogo del Paradiso Market. Tuttavia lei e Vittorio, prima di avviare la vendita per corrispondenza, cercheranno il parere di Umberto che all'appuntamento a villa Guarnieri si farà trovare in compagnia di Andreina.

Nel frattempo Tina, che ha trovato un'insegnante di canto, ma non è soddisfatta di lui, riceverà una gradita sorpresa.

Federico svela il suo segreto al padre

A casa Cattaneo ci sarà l'ennesima discussione a causa di Riccardo e Federico avrà un'idea per risollevare il morale a Nicoletta. Il giovane le proporrà di invitare le Veneri a casa loro per guardare in televisione il Festival di Sanremo. Salvatore preoccupato per Elena che dopo essersi licenziata dalla caffetteria, fatica a trovare un nuovo lavoro, chiederà ad Anita di aiutarla. Riccardo aiuterà Vittorio a chiudere una trattativa e Marta proporrà al bel Conti di assumerlo al Paradiso. Nicoletta accoglierà con piacere la proposta di suo fratello [VIDEO] ed il giorno della prima serata del Festival, giungeranno a casa Cattaneo, Tina, Gabriella e Roberta con la quale Federico si è confidato sinceramente svelandole il suo segreto più grande. Al Paradiso tutti commenteranno le canzoni di Sanremo e, al riguardo, Vittorio avrà già in mente una sorpresa per le Veneri.

Anita procurerà un lavoro ad Elena, la quale per ottenerlo si rivolgerà ad Antonio per un aiuto. Il giovane, però, nel rivederla, tirerà fuori tutta la rabbia che ha in corpo al punto tale da perdere il controllo. Vittorio dovrà decidere se assumere o meno Riccardo al Paradiso e ciò rischia di dividerlo da Marta. Intanto, Adelaide ed Andreina avranno uno scontro piuttosto acceso al Circolo mentre, Federico, aiutato dal suo amico Paolo, inviterà Roberta a casa sua a per vedere da soli una nuova serata del Festival di Sanremo. Federico dopo averlo già confidato a Roberta, troverà finalmente il coraggio di confessare anche a suo padre la verità sulla sua carriera universitaria. Nel frattempo, Salvatore affronterà apertamente il fratello al circolo, finendo per suscitare I'interesse di Ludovica, la quale si sentirà sempre più attratta da Antonio che esattamente come lei sta soffrendo per amore. Al Paradiso, clienti e dipendenti saranno davanti a un televisore che Vittorio farà allestire per seguire la finale del Festival. Alla serata non prenderà parte Marta, la quale si scontrerà con il suo fidanzato a causa di Riccardo ed intanto dall'ingresso principale del Paradiso entrerà una bella sconosciuta.