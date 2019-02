Annuncio

Le trame dello sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” prodotto da Boomerang Tv non smettono di appassionare. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, ci dicono che Elsa Laguna si troverà per l’ennesima volta in difficoltà per colpa di Antolina. La figlia del defunto Amancio sarà costretta a rifugiarsi nelle boscaglie di Puente Viejo, per essersi impossessata dei risparmi di Matias e Marcela. Isaac Guerrero dopo essere rimasto estraneo alla vicenda, si interesserà alla sua ex fidanzata, chiedendo alla moglie Antolina di far rivalutare la figura della sua nemica a tutti i compaesani.

Elsa si rifugia nel bosco, Consuelo perdona l’ex fidanzata del Guerrero

Negli articoli precedenti, avrete letto che nelle prossime puntate italiane Elsa a causa dello zampino della rivale Antolina verrà cacciata dalla locanda dei Castaneda con l’accusa di averli derubati.

Purtroppo la Laguna dopo essere stata considerata ladra, verrà licenziata anche da Adela, che l’aveva fatta assumere da poco a scuola. A quel punto la sorella del defunto Jesus farà credere agli abitanti di aver abbandonato Puente Viejo, mentre invece si nasconderà in una casa situata nel bosco. Successivamente l’ex fidanzata di Isaac verrà ritrovata da Don Anselmo, che tenterà di convincerla a rifarsi una nuova vita lontano dal quartiere iberico. La giovane non ascolterà il consiglio del sacerdote, facendogli presente che prima di fuggire avrà un compito da portare al termine. Intanto Consuelo pur essendo stata messa in ridicolo da Elsa, dato che aveva fatto ricadere su di lei la colpa del furto ai danni di Marcela e Matias, non prenderà le distanze dalla ragazza. In particolare la Laguna riceverà del cibo dalla nonna di Julieta, tramite lo sceriffo Meliton.

Isaac e la Laguna alleati, Antolina promette al marito di aiutare la sua rivale

L’anziana donna continuerà a supportare Elsa, perché sarà convinta che si sia appropriata dei 500 pesetas per un importante motivo. Anche Fe mostrerà la sua vicinanza all’ex fidanzata del Guerrero, chiedendole di alloggiare nella sua enoteca: purtroppo anche in questa occasione la presunta ladra rifiuterà la richiesta dell’ex domestica, precisandole che presto tutti coloro che hanno inveito contro di lei si ricrederanno. In seguito ci sarà un colpo di scena, dato che da una conversazione tra Isaac ed Elsa si capirà che entrambi si sono alleati, per raggiungere un obiettivo. A far sospettare saranno soprattutto le parole del carpentiere, perché dirà alla Laguna di essere stanco di continuare a fingere.

Il Guerrero dopo aver incontrato la sua ex fidanzata, ordinerà alla moglie Antolina di agire a favore di Elsa. L’ex ancella pressata anche da Adela, Irene, e Marcela, farà credere al consorte di essere preoccupata per la Laguna, promettendogli che troverà una soluzione.