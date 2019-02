Annuncio

Giulia De Lellis è sicuramente uno dei personaggi più in vista degli ultimi anni, tanto che qualcuno è arrivato a sostenere che, presto, la romana diventerà più popolare e influente della collega Chiara Ferragni. Intervistata durante un evento di moda sulla sua carriera sempre più in ascesa, la ventitreenne ha paragonato il seguito che ha lei sui social network con quello di molti programmi tv che vanno in onda in prima serata.

Giulia confessa: 'Potrei tornare a fare la commessa'

Un giornalista del Corriere della Sera ha incontrato Giulia De Lellis, durante la presentazione di una linea di occhiali da sole che lei ha firmato, e le ha fatto alcune interessanti domande sull'exploit che ha avuto negli ultimi due anni nel mondo del web e non solo.

All'interlocutore che le domandava come mai lei e tante altre influencer hanno così tanto successo, la romana ha risposto: "Penso perché facciamo una vita che tanti vorrebbero fare. Visitiamo posti bellissimi, indossiamo vestiti da sogno e ci ritroviamo a parlare di qualunque argomento".

E se un giorno dovesse smettere con questo lavoro, cosa potrebbe fare la giovane? "Potrei creare una mia linea di moda, magari per bambini perché li adoro, oppure potrei anche tornare ad essere una commessa come in passato", ha fatto sapere la ragazza alcuni giorni fa.

Se sulla sua chiacchierata storia d'amore con Irama ha preferito non dire nulla, quando le è stato chiesto di dare un consiglio a chi sogna di diventare come lei, la 23enne ha detto: "Bisogna essere sempre sé stesse e non mettere mai da parte la semplicità".

La De Lellis al Corriere: 'Tra i social e la tv ormai c'è un pari merito'

Le risposte che Giulia De Lellis ha dato al giornalista che l'ha intervistata l'altro giorno che hanno maggiormente catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip, sono quelle riguardanti la televisione e Sanremo.

A chi le chiedeva se secondo lei oggi si è più "star" avendo successo su Instagram o sul piccolo schermo, l'influencer ha risposto: "Dirò una cosa molto forte, ma penso che ormai tra i social e la tv c'è un pari merito. Io ho tante persone che mi seguono sul web, sono quanto lo share di un programma in prima serata".

In effetti, i followers della romana solo su IG attualmente sono 3,6 milioni, un numero che può essere benissimo paragonato a quelli che fanno registrare alcuni show Rai e Mediaset di questi tempi.

"Andrà a finire che condurrà il Festival?", ha chiesto la penna del Corriere della Sera prima di salutare la 23enne che, come al suo solito, anche a questa domanda ha risposto in modo impeccabile.

"Ho ancora tanta strada da fare, ma mai dire mai".