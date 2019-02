Annuncio

In questi giorni Carlotta Mantovan ha pubblicato una foto sulla sua pagina Instagram e, come nella maggior parte dei casi, anche questa volta ha postato un selfie in compagnia della figlia. La giovane conduttrice sta dimostrando di combattere con determinazione l'assenza del marito per il bene di Stella con la quale condivide molte passioni tra cui spicca l'equitazione. Recentemente la giornalista ha pubblicato una foto che la ritraeva con la figlia, entrambe con lo stesso abbigliamento. Nella giornata di ieri 26 febbraio la presentatrice ha fatto una dedica speciale alla figlia attraverso dei semplici hashtag: "Amore mio, i nostri baci, my love". Non sono mancati i commenti dei fan che hanno sottolineato la forza di questa donna che, solo per l'amore nei confronti di Stella, può riuscire a risorgere dal baratro di un profondo dolore.

L'affetto delle persone nei confronti della giornalista

Inoltre altri follower hanno fatto notare la stima nei confronti della Mantovan per il ruolo ricoperto all'interno del programma A tutta salute al fianco di Michele Mirabella grazie a elementi come la gentilezza, l'eleganza e l'educazione. Ci sono stati messaggi di vicinanza atti a dimostrare la forza di Carlotta definita "una vera signora" che, nonostante la sofferenza per la morte del marito, cerca di far crescere Stella con serenità. La Mantovan sta dimostrando di riuscire a dividersi tra il lavoro che la vede impegnata nei giorni della settimana su Rai3 e il ruolo di madre. In diverse interviste la vedova di fabrizio frizzi ha spiegato quanto Stella ami l'equitazione e lo dimostrano le foto pubblicate dalla Mantovan.

Alla fine del 2018 la moglie di Frizzi è stata al fianco di Antonella Clerici nella conduzione di Portobello, riproposto a quasi quarant'anni dal primo, grande successo.

La foto del bacio con la piccola Stella commuove i fan

Dalle foto si può evincere il rapporto speciale tra Carlotta e Stella come dimostra la dedica fatta alla figlia nel mese di settembre in vista del primo giorno di scuola. La foto del bacio con la piccola Stella ha commosso i molti follower. I pochi hashtag della Mantovan sono simbolo del grande amore materno che la vedova di Frizzi prova nei confronti di Stella da lei definita "il più grande regalo che il conduttore le potesse fare". Infine i seguaci della conduttrice non perdono occasione per ricordare una figura indimenticabile come Fabrizio Frizzi attraverso queste parole: "Non vi abbandonerà mai, veglierà sempre su di voi".