Nelle puntate di marzo di "Un posto al sole" si verificheranno diversi colpi di scena che riguarderanno innanzitutto Franco e Serena: mentre il primo dopo il pestaggio lascerà l'ospedale ma avrà ancora delle difficoltà nel camminare, la seconda invece dovrà di nuovo fronteggiare la cugina per la questione dell'eredità.

Mariella e Salvatore saranno protagonisti di un'accesa discussione, poiché la donna sarà sempre più convinta che Guido debba finalmente sapere che Lollo, in realtà, è suo figlio.

Upas, trame di fine febbraio

Prima di approfondire ulteriormente gli spoiler di "Un Posto al Sole" dal 4 all'8 marzo, soffermiamoci su ciò che accadrà in questi ultimi giorni di febbraio. Franco, dopo essere stato selvaggiamente aggredito per volontà di Prisco, è finito in ospedale in condizioni piuttosto preoccupanti.

L'uomo riuscirà a riprendersi ma, nonostante ciò, dovrà fare i conti con una serie di problemi alla colonna vertebrale. Nel frattempo, resosi conto che il responsabile del suo pestaggio è stato Gaetano, Boschi comincerà a preoccuparsi soprattutto per Angela e Bianca, temendo che il delinquente possa fare del male anche a loro.

Otello rientrerà da Indica con il morale a terra e, al contempo, comunicherà una novità che lascerà senza parole Silvia e Michele.

Elena deciderà di lasciare Napoli, appoggiata da Marina che cercherà in tutti i modi di sostenere moralmente la figlia, escogitando anche un piano per tenere Valerio lontano da lei. L'uomo, però, quando verrà a sapere dell'imminente partenza di Elena, si precipiterà da lei chiedendole di dargli un'altra possibilità. Momenti difficili anche per Serena, la quale sarà sempre più turbata all'idea di poter non essere realmente la figlia di Gigi Del Colle.

Un Posto al Sole, spoiler dal 4 all'8 marzo

Le anticipazioni relative agli episodi di "Un Posto al Sole" attesi dal 4 all'8 marzo, rivelano che ci sarà un duro confronto tra Salvatore e Mariella, con quest'ultima che si mostrerà sempre più decisa nel voler confessare a Guido che Lorenzo è suo figlio. I due vigili, nonostante tutto, proveranno a mantenere il segreto, anche se ciò diventerà sempre più difficile.

Serena verrà nuovamente contattata dalla cugina per trovare un accordo sull'eredità di Del Colle, mentre Ciro si ritroverà sempre più coinvolto nelle problematiche della famiglia di Franco. Questi, una volta uscito dall'ospedale, nonostante i suoi problemi di deambulazione sarà in grado di aiutare Angela a risolvere un problema con la sua automobile.

Intanto Ciro continuerà ad indagare per trovare delle prove schiaccianti circa il coinvolgimento di Gaetano Prisco nell'aggressione al suo ex coach.

Anche a Upas si respirerà l'aria del Carnevale: in vista della festa in maschera al Crazy, Vittorio deciderà di fare da cavaliere ad Alex soprattutto per suscitare la gelosia di Anita. Non tutto però andrà per il verso giusto, perché ci sarà un inatteso avvicinamento proprio tra i due giovani. Tuttavia, dopo un chiarimento, Alex preferirà prendere le distanze da Vittorio.

Ornella, anche se continuerà a mostrarsi come una donna determinata e sicura di sé, sarà alle prese con una profonda crisi personale. Raffaele partirà alla volta di Torino, mentre Arianna deciderà di realizzare un suo vecchio sogno. Adele, messa sotto pressione da Manlio, sarà costretta a fare una scelta piuttosto difficile per il suo futuro.