Prosegue l'appuntamento in prima serata su Raidue con la fiction La porta rossa che vede protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Settimana dopo settimana la trama di questa fiction diventa sempre più interessante e irta di nuovi colpi di scena: il prossimo mercoledì 6 marzo verrà trasmessa la quarta puntata in prima visione assoluta, dove vedremo che Cagliostro sarà in grande ansia.

Gli spoiler della quarta puntata de La porta rossa 2:

Gli spoiler di questa quarta puntata de La porta rossa che vedremo in onda il prossimo mercoledì in prima visione su Raidue, rivelano che Cagliostro continua ad essere molto in ansia per quello che potrebbe succedere alla sua bambina. Ancora non è riuscito a capire chi sarà a rapirla, mettendola in serio pericolo di vita e ovviamente questo mistero lo rende nervoso e vorrebbe riuscire a scoprire tutta la verità al più presto.

Nel frattempo vedremo che per i giudizi, il processo riguardante la morte di Cagliostro è ormai compromesso e alla fine si procederà con l'assoluzione di Rambelli. Le anticipazioni di questa quarta attesissima puntata de La porta rossa 2, inoltre, rivelano che Anna verrà in possesso di una copia del documento in cui Piras ammetteva di essere il vero assassino di Cagliostro.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella puntata del 6 marzo verrà ritrovato anche il corpo senza vita di Lucia: l'autopsia confermerà che la donna è morta alla Grotta Gigante. Intanto Cagliostro continuerà ad avere delle visioni legate al rapimento della sua bambina.

Dove rivedere gli episodi de La porta rossa 2 in streaming online

Intanto, per chi non avesse seguito le prime puntate de La porta rossa in prima visione su Raidue, può rivederle in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e cellulari, così da poter rivedere tutti gli episodi anche in streaming dal proprio dispositivo mobile.

In casa Rai sono tutti estremamente contenti per gli ottimi ascolti di questa seconda stagione della fiction, la quale continua a viaggiare su una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori a settimana, con uno share che oscilla tra il 10 e il 12%. Un ottimo risultato per la serie tv soprattutto sul pubblico di giovani e giovanissimi, che sta apprezzando moltissimo questo secondo capitolo e che commenta assiduamente tutte le puntate sui social attraverso l'hashtag ufficiale della fiction.