La longeva soap opera 'Un posto al sole' la cui prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996 continua a ottenere grandi successi incuriosendo i milioni di telespettatori. Nuovi intrighi fanno da sfondo alle prossime trame che vedranno al centro dell'attenzione il riemergere degli sviluppi intorno alla relazione tra Diego e Beatrice. Gli spoiler degli appuntamenti trasmessi su Rai Tre dall'11 al 17 marzo rivelano che si respirerà un clima difficile all'interno della famiglia Giordano. Ornella ha vissuto un periodo difficile ma sarà Diego a creare delle preoccupazioni nell'animo di Raffaele in quanto il fratello di Patrizio non riuscirà a trovare stabilità nella relazione con Beatrice. Raffaele sarà lieto di aver migliorato i rapporti con il primogenito grazie alla complicità ritrovata con Diego.

La Lucenti si dimostrerà misteriosa nei confronti del compagno convinto che la donna voglia nascondere dei segreti mentre Arianna e Andrea riprenderanno il discorso dell'adozione.

Giulia preoccupata per il destino di Adele

La Pergolesi riterrà che sia arrivato il momento giusto per fare questo passo in avanti. La madre di Rossella comprenderà quanto Alex sia coinvolta nel rapporto con Vittorio che si serve della ragazza per far ingelosire Anita. Raffaele sarà tormentato dalle incertezze al punto che deciderà di chiedere un parere a Renato. Diego darà la conferma al padre delle menzogne raccontate da Beatrice mentre la convivenza tra Adele e Manlio sembrerà andare per la giusta strada. Giulia non si fiderà dell'improvviso cambio di comportamento del colonnello Picardi e crederà che si tratti di una quiete provvisoria.

I sospetti su Beatrice sono reali

Alex e Vittorio cominceranno ad avere delle incomprensioni e tra i due ragazzi scoppierà una discussione che potrebbe portare a un distacco tra i due amici. Adele si renderà conto che la decisione di rimanere fedele agli impegni di lavoro possa riservarle delle spiacevoli conseguenze. Nel frattempo aumenteranno i sospetti di Raffaele sulla persona di Beatrice e il marito di Ornella capirà quanto i dubbi siano reali. Manlio aggredirà la moglie che si troverà costretta a lottare tra la vita e la morte soccorsa da Niko e Susanna. Infine Filippo avrà un incontro particolare e spingerà la consorte a valutare le condizioni economiche in merito all'eredità del padre defunto ma la signora Sartori dovrà fare i conti con la ricomparsa della cugina.