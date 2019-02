Annuncio

Annuncio

Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera americana 'Beautiful', in onda dal 1987. L'attenzione principale viene posta intorno all'intreccio amoroso che vede Liam diviso tra due donne e la situazione è complicata dall'inganno di Wyatt nei confronti del marito di Steffy. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a sabato 9 marzo fanno notare che Il giovane Spencer verrà a conoscenza dell'inganno del padre al quale ha collaborato il fratello. L'uomo non sarà in grado di contenere la rabbia nei confronti del genitore mentre Hope dopo questa scoperta, dovrà prendere un'importante decisione. Steffy nonostante il complesso rapporto con Liam si troverà in compagnia dell'uomo con il quale condividerà la decisione riguardo al nome da dare alla figlia.

Annuncio

Liam e Steffy si recano sulla scogliera

Il giovane Spencer dovrà fare i conti con molti impegni perché diviso tra la nascita della figlia e i preparativi per il matrimonio con Hope. Il figlio di Bill deciderà di giungere con Steffy alla casa sulla scogliera, e avrà modo di chiacchierare con lei. In quest'occasione la figlia di Ridge chiederà al marito di attendere a sposare Hope. L'uomo non vorrà dare ascolto alla Forrester decidendo di andare per la sua strada mentre Hope tenterà di interrompere la lite tra Ridge e Brooke. I due coniugi cominceranno a discutere mentre Liam darà la conferma riguardo alla celebrazione del matrimonio. Wyatt venuto a conoscenza dell'annuncio del fratello sarà logorato dai sensi di colpa al punto che si renderà conto di essere stato usato dal padre.

Annuncio

I migliori video del giorno

Bill ha cercato di illudere il compagno di Katie facendogli delle promesse economiche per allontanare le strade di Steffy e Liam. Arriverà il grande giorno ed è tutto pronto per il matrimonio tra i due innamorati.

Wyatt trascina il fratello in una stanza

Nel corso della cerimonia Wyatt non si darà pace per aver raccontato delle bugie al fratello e vorrebbe trovare un modo per rimediare al suo comportamento ingannevole. Nel frattempo Ridge avrà un incontro con Liam al quale confermerà la rispettabilità di Steffy spiegando allo Spencer che le sue convinzioni siano legate a una bugia. Liam e Hope saranno in procinto di sposarsi mentre Wyatt si troverà diviso tra la voglia di raccontare la verità a Liam e le valutazioni che lo spingono a rimanere in silenzio.

Annuncio

Infine il compagno di Katie deciderà di trascinare il fratello in una stanza e racconterà tutta la verità in merito alla vicenda.