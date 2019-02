Annuncio

Ieri, 24 febbraio, si è tenuta una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Grande era la curiosità dei telespettatori in merito alla possibile presentazione di un nuovo tronista dopo l'addio di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, a loro volta pronti alla scelta che verrà trasmessa venerdì 1° marzo in prima serata. Maria De Filippi, infatti, non ha deluso le aspettative annunciando il nome di colei che prenderà il posto vicino ad Angela Nasti e Andrea Zelletta. Si tratta di Giulia Cavaglià, l'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, 'non scelta' dal tronista che le ha preferito Claudia Dionigi. Insieme all'annuncio, la registrazione ha concesso spazio proprio alla neo-coppia, intervenuta come ospite per parlare dei loro primi giorni insieme.

Si è quindi parlato delle vicende dei nuovi tronisti, con le loro esterne e del ritorno di un corteggiatore che, di recente, aveva tentato di conquistare, senza esito positivo, Teresa Langella.

Uomini e donne anticipazioni: Giulia diventa tronista

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglià si sono trovati per la prima volta faccia a faccia dopo la registrazione della scelta (Claudia, in questa fase del confronto, è rimasta fuori dallo studio). Lei ha parlato di quanto accaduto dopo l'annuncio del tronista e delle sue parole critiche, che la torinese ha tentato di giustificare: in quel momento era arrabbiata in quanto lui l'aveva spinta ad aprirsi e a raccontare alcune cose che, poi, lui non ha rispettato.

La ragazza ha, quindi, ringraziato Maria e Raffaella Mennoia per il percorso svolto ed è a quel punto che la padrona di casa le ha offerto il trono, poi prontamente accettato. Lorenzo si è detto felice per questa opportunità data a Giulia, dopodiché ha parlato di Claudia (entrata solo dopo che Giulia si è seduta sulla poltrona rossa), intervenuta per parlare del rapporto con il fidanzato. La neo-coppia è apparsa molto affiatata e le immagini mostrate hanno confermato come tutto proceda per il meglio. Palese, a tal proposito, la dichiarazione della Dionigi: "Marì, che croce m’hai dato". Lorenzo, dal canto suo, ha confermato di essersi innamorato.

Il primo bacio di Andrea Zelletta

Passando invece agli altri due tronisti, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Angela Nasti è uscita con alcuni corteggiatori, dimostrando già qualche preferenza.

A sorpresa, la giovane influencer ha chiesto alla redazione di chiamare un ragazzo che aveva conquistato il suo interesse durante il trono di Teresa Langella. Si tratta di Luca Daffrè, giunto in studio senza davvero conoscere le ragioni del contatto. Sorpreso da questa richiesta, Luca ha confessato di non essere rimasto particolarmente sorpreso dal carattere di Angela, ritenuta troppo "principessa" per i suoi gusti. Si è tuttavia reso disponibile a conoscerla meglio. Andrea Zelletta, infine, si è reso protagonista di un'esterna abbastanza sorprendente, considerando la fase iniziale del suo percorso. Una cena con Federica, infatti, si è conclusa con un primo bacio appassionato. Il tronista ha dichiarato di ritenerla una bellissima ragazza, tesi confermata anche da Lorenzo Riccardi il quale, divertente come sempre, ha voluto precisare rivolgendosi a Claudia: "Tranquilla, amore, che ho occhi solo per te".