Stasera 25 febbraio andrà in onda su Rai 1 il tanto atteso film "La stagione della caccia", ispirato all'omonimo racconto di Andrea Camilleri. La Rai, dopo aver mandato in onda l'ultima serie de "Il Commissario Montalbano", ha deciso di regalare al suo pubblico un altro 'gioiellino' d'epoca ambientato a Vigata, lo stesso paese di Montalbano, anche se in un'altra epoca. Le vicende narrate ne "La stagione della caccia", infatti, si svilupperanno nella Sicilia del 1880, quando Fofò La Matina deciderà di ritornare al suo paese d'origine, senza sapere che lì sarà coinvolto in una serie di misteriosi omicidi legati ad una potente famiglia del luogo. Se per caso non si avrà modo lunedì sera di seguire le avventure di Fofò in diretta su Rai 1, si può sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere la replica de La stagione della caccia

Nel dettaglio, la replica del film "La stagione della caccia" sarà disponibile solo ed esclusivamente sul web al sito on demand Rai Play. Tale sito, infatti, può essere considerato un vero e proprio catalogo online, nel quale sono contenuti tutti i video delle puntate delle Serie TV e degli show trasmessi dalla Rai, compresi anche tutti i film de Il Commissario Montalbano. Da non dimenticare però che per vedere i video presenti sulla piattaforma Rai Play è necessario registrarsi gratuitamente al sito. Grazie alla registrazione, inoltre, si avrà la possibilità di scaricare un'applicazione gratuita con la quale vedere tutti i contenuti Rai sopra citati anche sui dispositivi mobili.

Anticipazioni

Le anticipazioni de "La stagione della caccia" segnalano che Fofò La Matina farà ritorno al suo paese d'origine, Vigata, per aprire lì una farmacia. L'uomo, infatti, dopo aver imparato le proprietà delle erbe curative dal padre, deciderà di sfruttare le sue conoscenze per guadagnarsi da vivere onestamente. Arrivato in paese Fofò rimarrà invischiato in una serie di misteriosi omicidi che sembreranno interessare solo e soltanto la potente famiglia Peluso. Quest'ultimi, infatti, saranno colpiti da una serie di lutti improvvisi che porteranno la marchesina 'Ntontò' a rimanere sempre più sola nell'enorme palazzo di famiglia. La situazione, ovviamente inquieterà l'intero paese di Vigata che finirà per chiedersi come mai tutti i membri dei Peluso stanno morendo, uno dopo l'altro, per morti naturali o per disgrazie accidentali.