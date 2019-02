Annuncio

Si accendono i riflettori sul Festival di Sanremo 2019: stasera 5 febbraio verrà trasmessa la prima delle cinque puntate in diretta televisiva. Al timone di questa 69esima edizione troveremo il capitano Claudio Baglioni che quest'anno sarà affiancato dalla nuova coppia composta da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. La prima ormai si può dire che sia una vera e propria veterana del Festival, dato che in passato lo ha già condotto con Carlo Conti e in generale nel corso delle ultime edizioni è stata più volte presente sul palco dell'Ariston nelle vesti di ospite.

Al via il Festival di Sanremo 2019: il programma della prima puntata

La diretta della prima puntata di Sanremo 2019 è in programma alle ore 20.40 circa su Raiuno e si potrà seguire anche in diretta streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per i telefoni cellulari.

Nel corso della prima attesissima puntata di questa sera avremo modo di vedere le esibizioni dei 24 cantanti Big che sono stati scelti dal direttore artistico Claudio Baglioni, i quali proporranno per la prima volta in assoluto i loro brani inediti.

Una serata, quindi, di grande musica la quale sarà incentrata soprattutto sull'ascolto delle canzoni in gara. Al termine della serata non sono previste eliminazioni: il Festival di Baglioni, infatti, non prevede che i Big in gara siano fatti fuori dalla competizione e quindi tutti potranno accedere alla serata finale della kermesse in programma sabato sera su Raiuno.

Andrea Bocelli e Giorgia i primi ospiti del Festival

Non mancheranno gli ospiti che questa sera saliranno sul palco della prima puntata di Sanremo 2019. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il primo superospite musicale sarà Andrea Bocelli, che vedremo esibirsi al Teatro Ariston con suo figlio. E poi ancora ci saranno Giorgia ma anche i due conduttori della passata edizione del Festival: Michelle Hunziker e Pierfranesco Favino che potrebbero aprire la serata.

Intanto, crescono le polemiche su questo secondo Festival targato Claudio Baglioni. In particolar modo abbiamo visto che Striscia la notizia ha puntato il dito contro il direttore artistico, accusandolo di 'conflitto di interessi', con la F&P di Salzano, la casa di produzione che si occupa anche dei concerti dello stesso Baglioni e di molti degli artisti che quest'anno saliranno sull'Ariston. Baglioni, però, preferisce non replicare in prima persona alle accuse che gli sono state mosse, anche se dalla Rai fanno sapere che tutto è stato fatto in maniera trasparente.