La storyline relativa alla vera identità di Phoebe Forrester continua a monopolizzare l'attenzione nelle puntate americane di Beautiful. Tale trama, infatti, sembra evolversi più velocemente del previsto al punto che potrebbe portare ad una svolta già nelle prossime settimane. Sono molti, infatti, gli indizi disseminati negli ultimi giorni e che coinvolgono vari personaggi. Sally e Wyatt noteranno una strana somiglianza tra Kelly e Phoebe, mentre Zoe si renderà conto che il padre potrebbe essersi cacciato nuovamente nei guai e comincerà ad indagare per scoprire la verità sul suo conto.

Proprio la giovane Buckingham, dipendente della Forrester Creations, potrebbe arrivare presto alla resa dei conti sul complotto del padre e dell'amica Flo. Ma in attesa di quella che appare un'inevitabile scoperta, ci sarà qualcuno che sentirà un legame particolare con quella creatura che per la prima volta ha stretto tra le sue braccia.

Sarà, a sorpresa, proprio Hope a chiedere di incontrare la neonata e la sua reazione non tarderà ad arrivare.

Beautiful anticipazioni: Hope sente un legame con Phoebe

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane segnalano che Hope si presenterà a sorpresa a casa di Steffy per vedere la piccola Phoebe. Se in un primo momento aveva definito insensibile la sua rivale, che aveva deciso di ricorrere all'adozione poco dopo la "morte" di Beth, alla vista della nuova arrivata Hope proverà un sentimento fortissimo. Si emozionerà e chiederà di stringerla tra le sue braccia, dandole un bacio sulla fronte. Sia Steffy che Liam, presenti in quel momento, resteranno stupiti per tale gesto e ancor più lo saranno nei giorni successivi. Consapevole di avere provato gioia e serenità nel tenere in braccio Phoebe, Hope chiederà al marito di tornare a casa di Steffy per trascorrere qualche tempo insieme alla piccola.

Lui la accontenterà, pur facendosi delle domande in merito a questa richiesta inaspettata. E la stessa Steffy non potrà fare a meno di chiedersi per quale motivo Hope, che più volte aveva palesato di voler stare lontana da Taylor, improvvisamente si presenta così assiduamente a casa sua.

Trama Beautiful americano: la preoccupazione di Steffy

Hope non potrà certo sospettare di tenere tra le sue braccia Beth, la figlia che crede morta, ma il suo legame con la neonata adottata da Steffy continuerà ad essere evidente nelle prossime puntate americane di Beautiful. La stessa Forrester noterà l'inversione di rotta della sorellastra che solo qualche settimana prima dichiarava di non voler avere a che fare né con Taylor né tanto meno con Kelly. Per questo motivo la figlia di Ridge comincerà a farsi delle domande e a dirsi preoccupata per la reazione della Logan, inevitabile conseguenza del lutto subito. Sarà questo l'inizio di guai peggiori? Al momento, le anticipazioni di Beautiful non si lasciano sfuggire ulteriori dettagli su una storyline che potrebbe riservare grandi sorprese.

Ma tra i fan si diffonde sempre più il rumor secondo il quale Hope, in preda ad una fase di depressione, finirà per rapire la piccola Phoebe / Beth.