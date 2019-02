Annuncio

Cresce l'attesa per il gran finale del Festival di Sanremo 2019. Stasera, sabato 9 febbraio, in prime time dalle 20:40 andrà in onda l'attesa quinta e ultima serata della kermesse musicale condotta da Claudio Baglioni con la partecipazione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Nonostante le critiche e le polemiche, si può affermare che questa 69° edizione della kermesse ha ottenuto un buon successo per ciò che concerne gli ascolti, conquistando una media di oltre il 48% di share. Stasera ci sarà la proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno che si porterà a casa il famoso 'leone d'oro', simbolo della kermesse.

Stasera la finale di Sanremo 2019: le anticipazioni dell'ultima serata

Le anticipazioni riguardanti la scaletta della quinta e ultima serata di Sanremo 2019 rivelano che si esibiranno in gara i 24 artisti Big di questa edizione, i quali saliranno sul palco dell'Ariston per proporre il loro brano.

Dopo aver visto i duetti nel corso della serata di ieri, ecco che stavolta per il gran finale i cantanti scelti dal direttore artistico Claudio Baglioni si esibiranno da soli per l'ultima volta e si sottoporranno al giudizio del televoto del pubblico da casa che potrà esprimere la propria preferenza. Dopo la prima classifica, verranno rivelati i nomi dei tre artisti che hanno ottenuto il maggior numero di voti e che di conseguenza si giocano il titolo di vincitore.

Gli ospiti del gran finale del 69° Festival di Sanremo

Anche in questo ultimo appuntamento con il 69° Festival di Sanremo non mancheranno gli ospiti che vedremo salire sul palco dell'Ariston tra cui Eros Ramazzotti, che festeggerà i suoi 35 anni di carriera dopo la vittoria al Festival nella categoria 'Nuove proposte' con il brano 'Terra promessa'.

Eros, però, non sarà solo: si esibirà in diretta con Luis Fonsi, l'interprete della hit 'Despacito'.

E poi ancora ci sarà un graditissimo ritorno sul palco dell'Ariston, quello di Elisa, che canterà dal vivo il brano 'Anche fragile' e sarà protagonista di un duetto con Claudio Baglioni.

Chi non potrà seguire questa serata finale del Festival di Sanremo in diretta televisiva su Raiuno, potrà pur sempre seguirla in diretta streaming online accedendo al sito web RaiPlay e cliccando nella sezione dedicata alla diretta della rete ammiraglia. Oppure, il giorno dopo la messa in onda della finalissima, verrà trasmessa la replica su RaiPremium in prime time.