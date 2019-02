Annuncio

Le amiche di Meghan Markle non ci stanno a sentir parlare di presunto divorzio con Harry e di illazioni sul conto della duchessa di Sussex. Per questo motivo hanno deciso di difendere l'amica in una lunga intervista rilasciata alla rivista statunitense "People". Le donne hanno preferito rimanere nell'anonimato, lasciando così il Gossip a mani vuote circa la loro identità.

Presunto divorzio tra Harry e Meghan: forse solo illazioni

La storia del presunto divorzio tra il principe Harry e la bella Meghan rappresenta indubbiamente motivo d'interesse per la stampa inglese e il gossip mondiale. Naturalmente, stando a quanto rilevato da alcuni tabloid britannici, piacerebbe un po' di meno ai diretti interessati.

Così, stanche delle numerosi indiscrezioni che a loro parere riporterebbero "bugie e falsità" sul conto dell'ex attrice, arrivando addirittura ad ipotizzare un'imminente separazione dal principe Henry, alcune amiche del cuore di Meghan Markle hanno voluto raccontare la loro verità su "People", spezzando una lancia in favore della duchessa di Sussex, in procinto di mettere al mondo un royal baby probabilmente ad aprile.

Le cinque amiche - che hanno preferito rimanere nell'anonimato - hanno manifestato una certa apprensione e un bel po' di preoccupazione per la salute della 37enne statunitense, parlando di un accanimento mediatico oltre misura nei suoi confronti. La futura mamma, infatti, non sarebbe affatto come descritta dalla stampa negli ultimi mesi, anzi, sarebbe solo una silenziosa vittima capace di nascondere dietro dolci sorrisi un dolore inesprimibile.

La moglie del principe Harry, in sostanza, sarebbe la stessa ragazza di prima, però costantemente bersagliata dalla stampa. Le testimonianze delle amiche sgretolano le accuse di una Meghan Markle "antipatica", sottolineando invece che non sarebbe mai cambiata, e che sarebbe capace di grandi gesti di amicizia e gentilezza.

Una delle intervistate ha raccontato di aver soggiornato per qualche giorno nel cottage in cui la duchessa di Sussex vive col marito, svelando che si è sempre presa cura di lei, le ha fatto trovare una candela accesa in camera da letto e ha preparato il tè ogni giorno, cucinando personalmente i pasti come è solita fare con Harry.

Queste dichiarazioni, di fatto, smentiscono tutti i rumors circa un presunto divorzio tra la coppia della royal family.

Bullismo su Meghan Markle a due mesi dal presunto parto

Sebbene le cinque amiche del cuore di Meghan Markle abbiano preteso di rimanere anonime, i "royal watchers" hanno mosso qualche ipotesi sulla loro presunta identità.

Gli esperti ipotizzano che le cinque donne possano appartenere alla vecchia vita californiana dell'ex attrice, provenendo tutte da Los Angeles. Tra queste potrebbe esserci anche un'ex collega di Suits, il legal-drama che ha dato notorietà alla bella 37enne americana prima che convolasse a nozze con il rampollo inglese.

"Vogliamo dire la verità per opporci al bullismo globale che stiamo vedendo - hanno puntualizzato le cinque amiche - Ci preoccupiamo per quello che sta facendo a lei e al suo bambino. È sbagliato porre qualcuno sotto questo livello di trauma emotivo, figuriamoci quando una persona è incinta".

A circa due mesi dal parto - la cui presunta data cadrebbe intorno alla fine di aprile - sta crescendo l'apprensione sulla salute e sullo stress della duchessa. Intanto pare che la regina abbia deciso di organizzare una visita ufficiale di Harry e Meghan (al settimo mese di gravidanza) in Marocco. Forse le amiche sono preoccupate anche per questo.