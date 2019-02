Annuncio

La visione delle esterne di Teresa Langella e Antonio Moriconi, trasmesse nella ultime puntate di Uomini e donne, sono state un duro colpo per Andrea Dal Corso. Il corteggiatore veneto non si sarebbe mai aspettato simili dichiarazioni da parte della tronista né tanto meno il gesto romantico nei confronti del giovane laziale. Per questo motivo, dopo la registrazione che era stata effettuata lo scorso 17 gennaio, Andrea non è riuscito a trattenere la propria rabbia e delusione e ha rilasciato uno sfogo nei confronti della napoletana. Tale video è stato pubblico ieri pomeriggio dal portale Witty Tv e ha lanciato diversi punti interrogativi in merito al futuro di Dal Corso all'interno di Uomini e donne.

Si presenterà in villa per il weekend insieme alla tronista prima della scelta? O la sua delusione sarà troppo forte? Alcune recenti dichiarazioni della Langella al settimanale Uomini e donne Magazine oltre che le prime anticipazioni relative alla registrazione in villa confermano che alla fine Andrea cambierà idea e ci sarà. Non solo, organizzerà anche una piacevole sorpresa per convincere la tronista a decidere in suo favore.

Lo sfogo di Andrea Dal Corso

Nel video pubblicato da Witty Tv poco dopo la puntata di ieri 8 febbraio dedicata al Trono Classico di Uomini e donne, Andrea Dal Corso è apparso molto arrabbiato e deluso per quanto appena visto in studio. Il corteggiatore veneto ha dichiarato di non essere convinto di volersi presentare nelle fasi finali del percorso di Teresa Langella.

Queste le sue parole: "La mia testa mi ha portato ancora una volta a dire 'Andrea cosa stai facendo, ancora una volta per una persona a questo punto sbagliata'. Cosa vado a fare? Penso di meritarmi qualcosa di più". Dal Corso ha continuato la sua dichiarazione dicendosi preso in giro da Teresa. A suo dire, se anche fosse lui la scelta, la tronista si sarebbe accontentata perché nel suo cuore ci sarebbe comunque Antonio per il 40%. A deluderlo, è stato anche il comportamento della napoletana in studio dato che lei rideva quando il corteggiatore era distrutto dalle immagini mandate in onda. "Non solo rideva, mi derideva!", ha precisato l'ex single di Temptation Island.

Uomini e donne anticipazioni: Andrea ritornerà

Cosa accadrà dopo lo sfogo di Andrea Dal Corso? Le anticipazioni di Uomini e donne non lasciano spazio a dubbi a tal proposito e il corteggiatore si presenterà puntualmente in villa, nell'ultimo weekend insieme a Teresa prima della scelta che avverrà in un castello.

In tale occasione, Dal Corso organizzerà una sorpresa per la tronista, confermando il suo percorso all'interno del programma. Come accaduto più volte in passato, il giovane veneto opterà per una cena elegante e romantica, chiedendo la collaborazione dello chef Andrea Borghese per la preparazione dei piatti. Una decisione che potrebbe dimostrarsi un autogol dato che più volte in passato la Langella ha dichiarato di preferire una cena a casa in tuta piuttosto che un'uscita in un locale alla moda. La conferma della presenza di Andrea è arrivata anche dalla recente intervista della tronista al settimanale Uomini e donne Magazine. In essa, lei ha spiegato ciò che rimarrà di coloro che la accompagneranno fino alla puntata serale della scelta: "Di Antonio mi è rimasto il fazzoletto che si è portato via: aveva preso qualcosa di me. Di Andrea ho in mente l’abbraccio dopo l’esterna in fattoria, è andato oltre qualunque gesto".