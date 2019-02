Annuncio

Prosegue l'appuntamento con il 69° Festival della canzone italiana di Sanremo in onda su Raiuno. Questa sera 7 febbraio, andrà in onda la terza delle cinque serate previste di questa nuova edizione che vedremo in onda come sempre alle ore 20.35 circa. Il programma della serata prevede che si esibiranno i restanti 12 artisti Big di quest'anno e che ci saranno anche questa sera un bel po' di ospiti che prenderanno parte alla kermesse musicale coadiuvata dal direttore artistico Claudio Baglioni.

I cantanti della terza serata del Festival di Sanremo 2019

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla scaletta della terza serata di Sanremo 2019 rivelano che si partirà subito con la gara dei restanti 12 Cantanti di questa edizione, i quali potranno far ascoltare il loro brano per la seconda volta al pubblico da casa e anche alla giuria che li ascolta in sala stampa.

Per tutta la durata dell'esibizione resterà aperto un televoto che aiuterà poi a stilare la classifica completa che verrà resa nota nel corso della serata finale di sabato, dove ci sarà la proclamazione del trionfatore assoluto di questo Festival.

Tornando, invece, ai cantanti che vedremo esibirsi questa sera vi diciamo che sono: Anna Tatangelo, Irama, Ultimo, Motta, Patty Pravo e Briga, Negrita, Boomdabash, Francesco Renga, Enrico Nigiotti, Nino D'Angelo e Livio Cori, Mahmood e Simone Cristicchi.

Tutti gli ospiti della terza serata di Sanremo 2019 di stasera

Come vi dicevamo, poi, anche questa sera ci saranno un bel po' di invitati che saliranno sul palco dell'Ariston per prendere parte a questo terzo dei cinque appuntamenti in programma su Raiuno.

Da questo punto di vista le anticipazioni rivelano che la guest-star della serata sarà Antonello Venditti, che celebrerà i 40 anni di carriera dal suo primo album di inediti 'Sotto il segno dei pesci'.

E poi ancora tra gli ospiti musicali sono attesi anche Umberto Tozzi e Raf ma anche Ornella Vanoni, che in queste ultime settimane abbiamo visto nel ruolo di giurata ad Ora o mai più, il talent show del sabato sera di Raiuno condotto da Amadeus. E poi ancora Alessandra Amoroso salirà per la prima volta sul palco di Sanremo nelle vesti di super-ospite per celebrare il decennale della sua attività. Confermata anche la presenza dell'attrice Serena Rossi, protagonista del film-tv 'Io sono Mia', che vedremo in onda martedì prossimo su Raiuno, dedicato alla vita di Mia Martini.