Annuncio

Annuncio

La verità relativa alla vera identità della piccola Phoebe Forrester verrà presto svelata o trascorreranno anni prima che ciò accada? È questo il grande interrogativo che continua a rimbalzare tra i fan di Beautiful di tutto il mondo, incuriositi dalla trame attualmente in onda negli Stati Uniti. Dopo che la piccola Beth è stata sottratta a Hope appena dopo il parto, Reese ha deciso di sfruttare a suo vantaggio la creatura appena nata, convincendo Steffy ad adottarla. In cambio, la Forrester ha pagato 250 mila euro che sono serviti per pagare i debiti di gioco del ginecologo e a cedere una parte a Florence, che ha finto di essere la madre biologica della creatura.

Leggi anche Anticipazioni spagnole Una Vita: Trini muore a causa di Celia che tarderà a soccorrerla

Il medico si appresta ora a lasciare Los Angeles prima di incappare in ulteriori problemi e proprio i suoi strani movimenti cominceranno a far nascere dei sospetti nella figlia Zoe a partire dagli episodi della prossima settimana.

Advertisement

La dipendente della Forrester Creations comincerà, infatti, a pensare che il padre le stia nascondendo qualcosa e deciderà di indagare per capire di cosa si tratti.

Anticipazioni Beautiful: crescono i sospetti di Zoe

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful si concentrano ancora sull'adozione effettuata da Steffy, che ha accolto nella sua vita la piccola Phoebe, senza sospettare la sua vera identità. Lo strano comportamento di Reese, il ginecologo che si è occupato del parto di Hope a Catalina, comincerà (dalla puntata in onda lunedì 4 febbraio) a far nascere i sospetti della figlia Zoe. Quest'ultima, che lavora alla Forrester Creations già da qualche mese, si chiederà per quale motivo il padre abbia preso una decisione improvvisa sul suo futuro. Conoscendo il vizio del gioco che da sempre lo caratterizza, la giovane si recherà nell'appartamento dell'uomo per avere le conferme che va cercando.

Advertisement

Così (nella puntata in onda il 5 febbraio) incontrerà per la prima volta Florence, la donna che si è spacciata per la madre della neonata adottata da Steffy. Alla donna chiederà spiegazioni sulla sua presenza nell'appartamento e, secondo quanto precisano le anticipazioni, otterrà da lei dei "risultati esplosivi". Ma le notizie non sono finite qui. Nelle prossime settimane, infatti, la ragazza si confronterà con Xander e comincerà a mettere insieme i vari tasselli del puzzle relativo alla figlia di Hope. La verità potrebbe essere più vicina del previsto.

Anche Ridge vuole risposte

Secondo quanto svelano le anticipazioni di Beautiful relative alle trame americane, Zoe potrebbe avere un ruolo determinante nella scoperta delle vere origini della piccola Phoebe. Ma non sarà l'unica a pensare che ci sia qualcosa di poco chiaro nell'adozione della neonata. Anche Ridge resterà sorpreso nella velocità con la quale l'accordo è stato portato a termine oltre che nella richiesta di Reese, che ha voluto i 250 mila dollari in contanti.

Per chiesto chiederà dei chiarimenti. A ciò si aggiunge una strana somiglianza notata tra le due bambine da parte di Wyatt e Kelly oltre che il sorprendente attaccamento che Hope e Liam nutriranno fin dall'inizio nei confronti della nuova arrivata. Gli spoiler precisano che la giovane Logan chiederà al marito di vedere ancora Phoebe dopo un primo incontro durante il quale si è sentita molto legata a lei. Tutti questi tasselli sembrano ricondurre ad una trama dall'esito rapido, senza ulteriori lungaggini prima della resa dei conti.