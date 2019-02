Annuncio

Annuncio

Prevista per mercoledì 20 febbraio una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Le anticipazioni ci parlano della nuova avventura di Capparoni sull'isola che non c'è e degli sviluppi delle love stories tra Ghezzal e la Romero, ma anche tra Jeremias e Soleil.

Isola dei Famosi, la sesta puntata: la nuova coppia Ghezzal-Romero

Occhi puntati sulla conduttrice Alessia Marcuzzi, con la partecipazione dell'inviato Alvin sull'isola, che racconterà al meglio cosa accade tra i concorrenti del reality show. La conduttrice in studio sarà affiancata da due opinioniste: Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Insieme commenteranno la sesta puntata, dicendo la loro su alcuni argomenti che riguardano i naufraghi e non solo.

Annuncio

Verrà fatta un po' di chiarezza sulla nuova coppia che sembra essere sbocciata sull'isola. Appena arrivata in Honduras, Ariadna Romero ha già fatto girare la testa ad un concorrente: l'ex calciatore Ghezzal. Ci saranno sviluppi su tale storia nel corso della puntata. Tra i due, inizialmente c'è stato un bacio tenero sulla guancia. Hanno, successivamente, fatto scalpore le parole della Romero, che ha detto di trovarsi bene sull'Isola e di sentirsi attratta da un ragazzo in particolare, l'algerino Ghezzal. Il ragazzo le ha anche fatto spazio per dormire, dato che la new entry non sapeva dove potersi mettere a riposare.

Non si tratta certo della prima coppia che si è creata sull'Isola: ricordiamo, ad esempio, quella composta da Jeremias Rodriguez, fratello della celeberrima Belen, e Soleil.

Annuncio

I migliori video del giorno

Sesta puntata Isola dei Famosi, i nuovi nominati

Nella puntata di mercoledì 13 febbraio abbiamo avuto modo di vedere, appunto, l'arrivo della modella cubana Ariadna Romero. Abbiamo assistito, inoltre, alla manomissione della macchina del riso da parte di Stefano Bettarini. Ricordiamo, inoltre, che Kaspar Capparoni è stato nominato, ma che ha scelto di approdare sull'Isola che non c'è, avendo così un'altra possibilità. Qui avrà modo poi di rientrare in sfida con altri eliminati, che successivamente lo raggiungeranno.

Ricordiamo, inoltre, che c'è stata una fulminea eliminazione riguardante Yuri. In nomination presenti Giorgia, Marco e Luca. Uno dei tre dovrà lasciare l'Isola. A chi toccherà questo gravoso compito e chi saranno successivamente i nuovi nominati? Per saperlo, dobbiamo attendere domani, 20 febbraio 2019 e sintonizzarci su Canale 5, per una nuova puntata.