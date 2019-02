Annuncio

Alcuni utenti del web si sono chiesti come mai Eleonora Rocchini e Oscar Branzani fossero assenti alla scelta di Teresa Langella di Uomini e donne. La Rocchini ha scritto che, probabilmente, la redazione ha raggiunto il limite di coppie da poter invitare al serale, per cui non avrebbe pensato a loro. La polemica è stata smorzata sul nascere da Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi, che ha glissato alla domanda postale da un utente del web. Mesi fa c'è stato un attrito tra la Mennoia e la coppia, in seguito alla decisione dei due giovani di vivere la loro storia lontano dai riflettori. In seguito Branzani avrebbe rifiutato alcuni inviti della redazione del programma, suscitando, probabilmente, il disappunto di Raffaella che ha bloccato l'ex tronista sui social.

Da quel momento Branzani e la Rocchini, non sono stati più invitati, né in puntata né in altri contesti, continuando a vivere la loro storia, che dura ormai da tre anni, lontano dal mondo dello spettacolo. Alcuni hanno pensato che la loro esclusione sia stata una forma di ripicca nei confronti della coppia.

Tra le coppie invitate al serale di U&D mancano Oscar ed Eleonora

Diverse sono state le coppie invitate alla scelta di Teresa Langella, tra cui: Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Diego Daddì ed Elga Enardu, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, quest'ultima in dolce attesa. Non è sfuggita la mancanza di Oscar ed Eleonora, per cui un'utente del web ha chiesto a Raffaella Mennoia se sia ancora arrabbiata con i due giovani.

L'autrice di Uomini e Donne si è limitata a rispondere: 'Ma scherzi, vero?', senza alimentare ulteriormente la polemica. Sui social la coppia continua a essere molto attiva, data anche l'occupazione di influencer di Oscar Branzani. Eleonora ha pubblicato spesso foto in cui posa come una modella che hanno suscitato diversi consensi da parte del popolo del web. Non resta che attendere i prossimi eventi organizzati dalla redazione di Uomini e Donne per verificare se gli autori prenderanno in considerazione anche la partecipazione della Rocchini e di Branzani, accantonando presunti vecchi dissapori. Di recente, lo stesso influencer partenopeo ha chiarito il suo punto di vista, dicendo di non essersi mai sottratto, assieme alla sua compagna, agli inviti in puntata da parte della redazione.