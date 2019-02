Annuncio

Ospite nella scorsa puntata del 16 febbraio, Mario Balotelli ha conquistato non solo il pubblico di C'è Posta per te, ma anche la conduttrice Maria De Fiilppi, rimasta stupita dalla generosità del suo ospite. Chiamato in trasmissione da Pio e Amedeo, il campione è caduto nel loro tranello ed è stato convinto a comprare una macchina nuova al fratello di Amedeo, Gabriele. Quello che a molti è parso solo uno sketch, si è rivelato però realtà. Balotelli infatti, ha realmente regalato l'utilitaria a Gabriele come testimoniato dal ragazzo sui social dopo la puntata, con tanto di ringraziamento per il dono ricevuto.

Balotelli regala la macchina a Gabriele, Maria stupita dalla generosità del suo ospite

Dopo la messa in onda della puntata di sabato scorso, è stato lo stesso Gabriele a postare su Instagram un ringraziamento a Mario Balotelli per il costoso dono ricevuto: 'Grazie per la macchina.

Ti voglio bene' recita il post pubblicato dal ragazzo che testimonia come non sia stata una messinscena quello che è accaduto nella quinta puntata di C'è posta per te. Per la prima volta un ospite di Maria De Filippi è stato 'costretto' a dar seguito materiale all'invito. Il valore della macchina si aggira intorno ai 12 mila euro e lo stratagemma di Pio e Amedeo ha fatto cadere nella trappola il super campione. La stessa Maria De Filippi quasi imbarazzata da ciò che il duo comico stava combinando, è rimasta stupita dalla generosità di Supermario, dichiarando apertamente che è uno dei pochi che va in trasmissione e fa una cosa del genere. Un apprezzamento verso l'attaccante che la De Filippi ha manifestato più volte nel corso della registrazione, definendolo non solo un grande campione ma anche una 'persona per bene'.

C'è posta per te del 16 febbraio, Pio e Amedeo convocano Balotelli

L'invito a C'è posta per te del 16 febbraio scorso a Mario Balotelli è partito proprio da Pio e Amedeo, non nuovi ad incursioni nella vita del calciatore. Con la complicità del fratello di Amedeo Grieco, Gabriele, Supermario è caduto nella trappola del duo di 'Emigrates', che lo hanno convinto a comprare una macchina nuova al giovane, fresco di patente. Il tutto grazie anche alla presenza in studio del concessionario che ha fatto firmare il contratto di acquisto all'ospite di Maria De Filippi. Un regalo costoso che in molti credevano fosse solo uno sketch, ma che si è rivelato invece realtà, come testimoniato dal post di Gabriele subito dopo la puntata.

Un atto di grande generosità quella di Balotelli che ha stupito sia Maria che il pubblico da casa, incollato al televisore per assistere non solo a questa vicenda, ma a tutte le altre storie raccontate nel quinto appuntamento. Ancora record di ascolti per la De Filippi, che si conferma con C'è posta per te, regina del sabato sera, con una media di oltre 5 milioni di spettatori.