Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con una delle Serie TV più seguite dagli italiani, "Che Dio ci aiuti 5", con protagonista Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela. Giovedì 28 febbraio, infatti, andrà in onda su Rai 1 la settima puntata della quinta stagione, che comprenderà gli episodi 13 e 14, intitolati rispettivamente "Battiti" e "Da grande". Nel primo episodio Ginevra fingerà di essere la fidanzata di Nico durante una cena, mentre nel secondo ci sarà il ritorno di Teodora, la madre delle gemelline.

Nico e Ginevra fingono di essere fidanzati

Le anticipazioni del tredicesimo episodio segnalano che Suor Angela e Pietro cercheranno di aiutare una ragazza, la quale crede che la sua vita sia soltanto un gioco.

Ginevra accetterà di fingere di essere la fidanzata di Nico nel corso di una cena a quattro con Valentina e Alessio. Athos farà una romantica sorpresa ad Azzurra, ma quest'ultima sembrerà non gradirla del tutto. La donna, in realtà, rivelerà di non essere ancora pronta a ricevere da Athos questo tipo di sorprese.

Il ritorno di Teodora

Le anticipazioni dell'episodio "Da grande" rivelano che Teodora farà ritorno al convento per rivedere le gemelline e per rivelare qualcosa di sconcertante a Gabriele. Ginevra e Nico si avvicineranno moltissimo nel periodo in cui Maria sarà assente dal convento. Valentina aiuterà Eugenia a realizzare il suo sogno di incontrare i suoi idoli canori, Benji & Fede.

Azzurra chiederà aiuto a Suor Costanza per trovare la forza di non cadere in tentazione. La donna, infatti, sarà sempre più tentata a 'sfruttare' la carta di credito che Athos ha dimenticato al convento.

Ascolti e repliche

Continua senza sosta il successo della quinta stagione di "Che Dio ci aiuti 5". La scorsa settimana, infatti, la sesta puntata della serie è stata seguita da 5.265.000 telespettatori, con uno share del 23,6%, più del doppio di quello totalizzato da Gerry Scotti su Canale 5 con il suo "Chi vuol essere milionario" (telespettatori 2.312.000 e share dell'11,9%). Le repliche di "Che Dio ci aiuti 5" potranno essere viste sul sito on demand Rai Play, nel quale è stata realizzata un'intera pagina dedicata alla serie con tutti gli episodi dell'ultima stagione trasmessi.

Inoltre, dal sito in questione è possibile anche scaricare un'app gratuita, con la quale guardare le puntate delle serie televisive anche sui dispositivi mobili, smartphone e tablet.