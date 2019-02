Annuncio

Arrivano dalla Germania, le nuove sorprendenti anticipazioni di Tempesta D'amore, la soap opera tedesca che tutti i giorni viene trasmessa su Rete 4 ed è seguita da tantissimi telespettatori da più di 10 anni. In questi giorni sono state distribuite in patria le nuove anticipazioni della soap, in cui è stato annunciato il ritorno al Furstenhof di una delle coppie più amate della soap, Alicia e Viktor. Qui in Italia, infatti, i fan stanno seguendo l'appassionante cammino della coppia verso il lieto fine, mentre in Germania la coppia si è già sposata ed è andata via dal Furstenhof per trasferirsi in Austria. La loro assenza, comunque, non è durata molto in quanto i due faranno ritorno nella soap nel corso della puntata 3104, in occasione del matrimonio di Boris e Tobias.

Christoph tenterà di uccidere Alicia

Le anticipazioni tedesche di Tempesta D'amore ci segnalano che, dopo aver capito di essere fatti l'uno per l'altra, i protagonisti della quattordicesima stagione, Alicia e Viktor, decideranno di stare insieme contro tutto e contro tutti. La loro determinazione, però, verrà messa a dura prova da Christoph e dai suoi piani perfidi che mirano a dividerli. L'uomo non si rassegnerà facilmente all'abbandono di Alicia e mediterà addirittura di far uccidere il figlio, piano che, però, fortunatamente, non avrà successo. Dall'attentato, infatti, Viktor ne uscirà solamente ferito. A quel punto, pur di sfuggire alle grinfie dell'odiato marito, Alicia deciderà di mettere in scena la sua finta morte, ma il suo piano fallirà miseramente.

Sarà proprio in quel momento che Christoph mostrerà tutta la sua perfidia cercando di uccidere sua moglie, ma non ci riuscirà, grazie all'intervento di Viktor. Quest'ultimo, infatti, sfiderà il padre per difendere la donna che ama e finirà per lottare fisicamente con lui. Dalla colluttazione, però, sarà Christoph ad avere la peggio: l'uomo resterà in fin di vita in ospedale. Svegliatosi, poi, si pentirà di ciò che ha fatto e chiederà perdono ad Alicia e Viktor che, nel frattempo, avranno già deciso di sposarsi.

Il ritorno al Furstenhof

Dopo il matrimonio, Alicia e Viktor lasceranno il Furstenhof alla volta dell'Austria per trasferirsi lì, ma la loro permanenza in terra austriaca non durerà a lungo.

Secondo le ultime anticipazioni, infatti, i due ritorneranno all'hotel per presenziare alle nozze di Boris e Tobias, che, dopo tante vicissitudini, si apprestano a coronare il loro sogno d'amore con un bellissimo matrimonio a cui ovviamente parteciperanno tutti i familiari dei due giovani compreso Christoph. Ma i protagonisti della quattordicesima stagione non parteciperanno soltanto al matrimonio di Boris e Tobias: resteranno nella soap per 6 episodi, periodo in cui Alicia darà anche una bellissima notizia a Viktor, durante una loro cavalcata.