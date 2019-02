Annuncio

Ieri pomeriggio è stata registrata negli studi di Roma una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. Al centro della scena Gemma Galgani e la sua relazione con Rocco Fredella, ma anche la frequentazione tra Riccardo Guarneri e Roberta di Capua e quella tra Pamela e Stefano.

La 'decisione' di Gemma Galgani

Nel dettaglio, vi segnaliamo che il 20 febbraio è stato registrato un nuovo appuntamento con il trono over di Maria De Filippi, dove Rocco Fredella ha stupito tutti organizzando per Gemma una vera e propria sorpresa in un bellissimo castello. Sono settimane, infatti, che la dama afferma di voler andare oltre con Rocco soltanto a condizione che quest'ultimo organizzi per lei qualcosa di veramente naturale e spontaneo.

E così, il cavaliere, insieme alla redazione, ha organizzato per Gemma un'esterna romantica in un castello (che si pensa essere lo stesso in cui è stata registrata la scelta di Teresa Langella), dove poter trascorrere la notte insieme. Secondo i piani, la coppia dovrebbe trascorrere la serata insieme per poi concluderla con una notte d'amore nel castello, solo se Gemma prenderà finalmente la decisione di approfondire il suo rapporto con Rocco. Proprio perché spetterà a Gemma prendere la decisione di trascorrere o non trascorrere la notte con Rocco, la sorpresa organizzata dal cavaliere non è stata chiamata "la scelta" ma "la decisione".

Pamela e Stefano litigano, Ida e Riccardo ritornano single

Nel corso della registrazione però non si è parlato soltanto di Gemma ma anche di Riccardo e Roberta, che hanno deciso di concludere la loro frequentazione e lo hanno annunciato in studio.

Anche la frequentazione di Ida e David ha avuto una brusca frenata a causa del dietrofront della dama in puntata. Quest'ultima, infatti, si è resa conto che David è sentimentalmente legato a Cristina e ha deciso di fare un passo indietro per permettere alla coppia di chiarire la loro situazione. Sono arrivate in studio quattro signore per conoscere il cavaliere Benny, ma quest'ultimo ne ha tenuta soltanto una. Infine, è stato dedicato ampio spazio alla coppia formata da Pamela Barretta e Stefano che hanno litigato in studio a causa di una segnalazione arrivata in redazione sul cavaliere. La coppia ha discusso animatamente a causa del poco interesse che la dama vede nei gesti e nei comportamenti di Stefano nei suoi confronti.