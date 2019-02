Annuncio

Annuncio

Domenica 17 febbraio 2019, alle ore 16:30, in programma la 1889° puntata de Il Segreto, la soap opera ormai amatissima da molti. Julieta vuole vendicare la morte di Saul, ma accade un qualcosa di davvero inaspettato. Non sa, infatti, che Saul è ancora vivo: se ne accorgerà quando arriverà davanti a lei.

Puntata Il Segreto di domenica 17 febbraio: le preoccupazioni di Carmelo

Cosa vedremo nella nuova puntata de Il segreto di domenica? Lo stalker di Adela si trova attualmente in carcere e sta attendendo il processo. In realtà, però, riuscirà a fuggire, beffando la sorveglianza. Meliton avviserà Carmelo e Adela, una volta che la notizia farà il giro del paese. Carmelo si trova ancora in ospedale, dato che la moglie non si sente ancora bene.

Annuncio

Ha ricevuto un colpo di arma da fuoco alla nuca ed è ancora convalescente. Carmelo ha paura che l'uomo possa tornare a fare del male ad Adela e cercherà di proteggerla ad ogni costo. Infatti ha fatto una promessa: cercherà quell'uomo fino all'ultimo giorno della sua vita.

Momento particolare anche per Elsa. Fuggita dalle grinfie del fratello, che l'aveva rinchiusa nella torre, è riuscita a scampare ed è tornata in quel di Puente Viejo. Ha saputo, però, che il suo promesso sposo ha messo incinta la serva Antolina. Don Anselmo ha consigliato loro di sposarsi. Lo stress della donna è inevitabile e, ad un tratto, sviene cadendo a terra, mentre si trova al telefono. Per fortuna, accorrono Marcela, Matias e Consuelo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il Segreto, puntata di domenica: Saul è ancora vivo

Il colpo di scena della puntata domenicale de Il Segreto, però, sta proprio nel ritorno di Saul. Apparentemente sembrava che egli fosse morto, ma in realtà è vivo. Appena Julieta lo viene a sapere è ovviamente felice del ritorno del suo amato, che pensava ormai perduto. Il giovane le chiede, però, di non dire ancora nulla a nessuno. Il suo ritorno, per ora, deve essere un segreto tra di loro. L'uomo ha in mente un piano ben preciso e per poterlo attuare ha bisogno di essere ancora creduto morto. Che cosa avrà in mente Saul?

Questo è tutto ciò che avremo modo di vedere nella puntata di domenica pomeriggio, su Canale 5 [VIDEO], a partire dalle ore 16:30.

Annuncio

Riusciremo finalmente a capire il motivo per cui Saul non è morto, ma deve ancora far finta di esserlo. Per quanto tempo dovrà ancora stare nell'anonimato e perché? Qual è il suo progetto? Per saperlo, dobbiamo aspettare domenica pomeriggio, quando andrà in onda la puntata della nota soap opera.