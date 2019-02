Annuncio

Annuncio

Il 21 febbraio, nel settimo episodio della quinta stagione di Gotham, farà il suo ritorno Jeremiah Valeska che, a quanto pare, è sopravvissuto al tentato omicidio da parte di Selina Kyle. Pochi giorni fa è stata diffusa, con riferimento all'episodio 'Ace Chemicals', l'immagine del criminale nel suo nuovo look, molto vicino al Joker. Valeska ha i capelli verdi e appare ancora piú psicopatico. L'attore che lo interpreta, Cameron Monaghan, aveva detto che avrebbe rivestito il ruolo di un 'terzo personaggio'. Andando per ordine, prima ha recitato nei panni del gemello Jerome, poi in quelli di Jeremiah. Il terzo potrebbe essere il Joker, una sorta di trasformazione del giovane criminale nel nemico numero uno di Batman.

Annuncio

Agli Ace Chemicals, a livello fumettistico, dalla caduta in una vasca piena di acido ha avuto origine il Joker. L'episodio, perciò, renderà omaggio alla 'nascita' del personaggio con una scena iconica ben nota ai fan.

Gotham, cosa è accaduto nell'ultimo episodio andato in onda

Nell'episodio 5x06 '13 Stitches', andato in onda il 14 febbraio, Gordon si è occupato di riorganizzare la task force, dopo aver fallito la prima volta. Il suo primo ostacolo è stato Eduardo Dorrance che aveva al suo fianco la pericolosa Delta Force. L'ispettore ha messo insieme un team per cercare di difendere Gotham e avere la meglio sul criminale, mentre è ripiombata nella sua vita Lee Thompkins. A seguito di quello che c'era stato qualche settimana prima tra Gordon e Barbara la donna è rimasta incinta e in questo episodio ha dato all'ispettore la scioccante notizia. Per quanto riguarda Selina Kyle, abbiamo visto la sua decisione di allearsi con Pinguino, il che ha avuto delle grosse conseguenze.

Annuncio

I migliori video del giorno

Gotham, l'obiettivo di Jeremiah è colpire Bruce: anticipazioni settimo episodio

In questa stagione di Gotham abbiamo assistito alla vendetta di Selina. Jeremiah, però, apparentemente ucciso dalla ragazza, in realtà non è morto e tornerà a Gotham nel settimo episodio, con l'obiettivo di colpire Bruce Wayne, verso il quale prova un sentimento contorto. Jeremiah, con un aspetto ancora più simile al Joker, metterà in pratica un diabolico piano prendendo di mira il punto debole del ragazzo: la morte dei suoi genitori. Lo psicopatico ricostruirà e metterà in scena l'omicidio della coppia, avvalendosi dell'aiuto di Jervis Tetch, alias Cappellaio Matto. Nell'episodio appariranno anche i personaggi di Lee Thompkins e Lucius Fox.