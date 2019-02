Annuncio

A distanza di un anno si continua a parlare della questione 'canna-gate'. Dopo la denuncia sporta da Francesco Monte per diffamazione contro Eva Henger, l'argomento è tornato ad essere attuale. La conduttrice Alessia Marcuzzi più volte ha ammesso che lei, in quanto madre, non si sarebbe comportata come ha fatto la Henger. Queste parole, però, non sono state affatto digerite dall'ex attrice a luci rosse Eva Henger che, nel corso di un'intervista con il settimanale Nuovo, ha deciso di replicare alle parole di Alessia Marcuzzi e ci è andata giù abbastanza pesante.

La Henger sbotta contro la Marcuzzi

A distanza di un anno dall'accaduto, Alessia è tornata sull'argomento. La presentatrice durante una conferenza stampa ha ribadito che lei, in quanto mamma, non avrebbe agito come la Henger.

Affermazioni che hanno ricevuto pronta risposta da parte della diretta interessata Eva Henger che, nel corso di un'intervista con il settimanale Nuovo, ha sbottato contro la Marcuzzi: 'Basta denigrarmi e offendermi'.

Secondo la Henger, infatti, l'intervento di Alessia è stato assolutamente inopportuno. Secondo Eva, dire che da madre non si sarebbe comportata come lei significa che avrebbe infranto il regolamento, che prevede che tutti i concorrenti siano tenuti a segnalare qualsiasi tipo di irregolarità. Proprio per questo, l'ex attrice a luci rosse ha dichiarato di non essere più disposta a tollerare offese e insinuazioni simili.

Le parole di Alessia Marcuzzi sul canna-gate

Eva Henger continua, dunque, a mantenere solida la sua posizione. L'ex attrice di film per adulti, infatti, dopo aver ricevuto la notifica della denuncia sporta da Francesco Monte, di recente è stata chiamata in questura per rispondere ad alcune domande.

Inoltre, dopo aver saputo della querela di Monte, Eva Henger ha minacciato di denunciare l'ex naufrago all'ambasciata dell'Honduras. Lì, infatti, i reati non vanno in prescrizione e, quindi, per Monte ci potrebbero essere delle gravi ripercussioni. Alessia Marcuzzi, già in passato, ha avuto uno scontro con la Henger: tutti i telespettatori dell'Isola dei Famosi ricorderanno sicuramente lo scontro durante una puntata dell'Isola dei Famosi, dove la conduttrice aveva accusato Eva di essere in cerca di visibilità. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sul canna-gate e per sapere se la Marcuzzi deciderà di rispondere ad Eva.