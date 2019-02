Annuncio

Continua ad ottenere un grande successo la serie televisiva iberica Una Vita. Nelle puntate che il pubblico vedrà su Canale 5 tra qualche mese la sarta Susana Seler (Amparo Fernandez) avrà dei grossi problemi economici a causa del suo legame di parentela con Simon Gayarre. In particolare la pettegola di Acacias 38, dopo essere stata smascherata, non riuscirà più a guadagnare con la sua attività. Non riuscendo a trovare una soluzione la madre di Leandro deciderà di vendere la sua sartoria.

Nello specifico la malvagia Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), per vendicarsi della donna, avrà intenzione di impossessarsi del negozio della sarta.

Una Vita: Arturo smaschera Susana e Simon, la vendetta di Ursula

Nei prossimi episodi italiani il colonnello Arturo Valverde metterà in cattiva luce Susana e Simon dopo aver scoperto un loro segreto.

Il padre di Elvira farà sapere a tutti i compaesani che la sarta e il suo ex maggiordomo sono madre e figlio. La scioccante verità verrà sbandierata tramite uno spettacolo di marionette. Purtroppo dopo essere stata smascherata la Seler, oltre a perdere numerosi clienti, avrà dei problemi con la chiesa dato che il Vaticano non avrà più intenzione di fare acquisti da lei. A quel punto Ursula farà credere a Susana di essere disposta ad intercedere in suo favore mentre in realtà non farà nulla per aiutarla. La dark lady deciderà di vendicarsi per averla umiliata insieme agli altri abitanti di Acacias durante la festa di San Paolino.

La drastica decisione della Seler, la Dicenta esulta di gioia

Nonostante ciò la madre di Leandro si recherà in Curia, su consiglio della nuora Adela, con la speranza che il Papa possa cambiare idea.

I lavori di Susana saranno apprezzati dalla cariche ecclesiastiche ma, nonostante ciò, le alte cariche ecclesiastiche non cambieranno idea. Una decisione che farà sprofondare la sarta che finirà col trovarsi spalle al muro. La madre del Gayarre capirà di non poter fare nulla per rimediare allo scandalo subito rivelando ai parenti di avere anche dei debiti da saldare per aver acquistato dei gioielli d’oro da applicare sul manto. Pur essendo nei guai la Seler rifiuterà l’aiuto di Simon, Liberto, e Victor, e prenderà una drastica decisione. La sarta deciderà di vendere la sua attività rendendo felice la Dicenta. Quest’ultima, dopo aver esultato con la sua domestica Carmen, vorrà diventare la nuova proprietaria della sartoria di Susana.