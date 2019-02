Annuncio

Lo scorso 25 febbraio è stato registrato lo speciale sulla scelta di Ivan Gonzalez. Il tronista spagnolo nonostante fosse stato combattuto alla fine del suo percorso sembrerebbe aver preferito Sonia a Natalia.

Ivan è salito sul trono dopo essere stato protagonista in veste di tentatore nel programma estivo di Temptation Island. Appena iniziato il percorso nel dating di Uomini e donne da subito ha dimostrato di avere una certa affinità con la corteggiatrice sarda. Le prime indiscrezioni sull'ipotetica scelta sono state lanciate dal sito ''Vicolo della News''. Anche per le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi una talpa era presente al castello in modo da fornire alcune anticipazioni.

Entrambe i protagonisti dello speciale dedicato alla scelta, sono obbligati dalla redazione del dating a mantenere il silenzio sui propri profili social. Sempre secondo quanto riportato dal sito, Sonia dopo essere stata scelta da Ivan non avrebbe esitato ad uscire dal programma con il bel tronista.

La reazione di Natalia

Natalia dopo aver capito di non essere la scelta di Ivan Gonzalez non si sarebbe disperata più di tanto. Infatti, la corteggiatrice avrebbe deciso di ritornare a corteggiare l'altro tronista, Andrea. Ivan e Natalia dopo essere stati molto vicini, avevano iniziato ad avere delle incomprensioni proprio a causa del comportamento della ragazza. Natalia durante il percorso da corteggiatrice aveva spesso fatto delle esterne con entrambe i ragazzi seduti sul trono. Per avere delle ulteriori notizie in merito alla scelta di Ivan Gonzalez non resta che attendere la messa in onda della puntata dedicata alla sua scelta.

Lorenzo Riccardi posta su IG una dedica a Claudia Dionigi

La scorsa settimana è andata in onda la scelta di Lorenzo Riccardi. Il tronista ha preferito uscire dal programma accanto alla corteggiatrice romana, Claudia Dionigi. Tra i due a distanza di qualche settimana il rapporto sembra andare a gonfie vele.

Lorenzo in queste ultime ore ha deciso di pubblicare sui social una dedica alla sua nuova fidanzata. Nello scatto compare la neo coppia felice mentre si scambiano un tenero bacio, con tanto di didascalia: "Scelgo ancora te".

D'altro canto anche Claudia sembra essere piuttosto felice accanto al suo Lorenzo. I due da sempre hanno mostrato di avere una particolare intesa. Alla base del rapporto tra i due sembra che vi sia proprio la semplicità.