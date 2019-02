Annuncio

Ieri sera si è registrata la scelta di Ivan Gonzales e subito dopo sono cominciate a circolare sul web le prime indiscrezioni sull'esito della registrazione. Secondo gli utenti più attenti, sembra che il tronista spagnolo abbia scelto Sonia, la quale avrebbe risposto 'sì' presentandosi al party organizzato al castello. L'altra corteggiatrice Natalia può dunque tornare a corteggiare Andrea Zelletta con il quale è già uscita in esterna un paio di volte. In serata invece verrà registrata la tanto attesa scelta di Luigi Mastroianni, chiamato a decidere tra Valentina e Irene. Entrambe le scelte verranno trasmesse nell'ultimo appuntamento dello speciale di Uomini e donne in onda venerdì 1 marzo a partire dalle 21:25 su Canale 5.

Uomini e donne spoiler: Ivan Gonzales ha scelto Sonia?

Secondo le prime indiscrezioni sulla registrazione del terzo appuntamento dello speciale di Uomini e donne, il modello spagnolo avrebbe fatto la sua scelta nella serata di ieri ed avrebbe deciso di uscire dal programma con Sonia Pattarino. Nonostante i dubbi sui sentimenti per l'altra corteggiatrice Natalia, dopo il weekend in villa, Ivan avrebbe quindi preso la sua decisione in favore della 31enne sarda, la giovane che non ha mai nascosto sin dall'inizio, di nutrire un sentimento ed un interesse reale per il giovane iberico. La ragazza infatti, in una delle ultime esterne, ha fatto conoscere al tronista anche tutta la sua famiglia. L'altra corteggiatrice Natalia, ha accettato di trascorre i due giorni in villa con Gonzales al solo scopo di chiarirsi le idee, visto che la ragazza frequenta anche l'altro tronista Andrea Zelletta, con cui Ivan ha avuto pesanti litigi proprio a causa di Natalia.

Uomini e donne, oggi la registrazione della scelta di Luigi

Secondo i rumors sulla registrazione della scelta di Ivan, Sonia si sarebbe presentata al castello, dando il via ai festeggiamenti e quindi ci sarebbe stato il lieto fine anche per questa coppia, dopo il sì di Claudia a Lorenzo nella scorsa puntata di Uomini e donne. Grande attesa per i fan del programma di Maria De Filippi per conoscere invece la decisione finale di Luigi Mastroianni che solo nella serata di oggi registrerà la sua scelta. Il giovane siciliano come ricordiamo, è arrivato al termine del suo percorso con Valentina e Irene e solo nella puntata che andrà in onda venerdì 1 marzo, scopriremo chi tra le due gli avrà rapito il cuore.

Appuntamento dunque con il terzo e ultimo appuntamento dello Speciale di Uomini e donne dove avremo la conferma o meno delle indiscrezioni sulle scelte di Ivan e Luigi.