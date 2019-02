Annuncio

Annuncio

Chiara Ferragni un paio di giorni fa ha mostrato su Instagram con orgoglio il suo 27esimo tatuaggio. Ancora una volta, però, la fashion blogger è finita al centro delle polemiche. Per il nuovo tattoo, l'influencer cremonese ha voluto incidere sulla sua mano il volto del figlio Leone con tanto di ali come fosse un angioletto, accompagnato dalla scritta "Baby Girl".

Molti utenti del social network non hanno commentato positivamente la decisione dell'imprenditrice di farsi ritrarre il figlio con delle ali, considerandolo fuori luogo perché sembra una dedica ad un bimbo morto. Non sono mancate anche delle reazioni ironiche come quella di chi, criticando la scarsa resa del tatuaggio, ha scritto che il suo falegname l'avrebbe fatto meglio.

Annuncio

Nemmeno la scritta "Baby Girl" è piaciuta, poiché considerata poco consona all'immagine di un maschietto.

Ad ogni modo, i fan inossidabili della Ferragni hanno apprezzato il suo ennesimo tattoo, e anche il marito Fedez ha voluto salutare con un cuoricino di approvazione la novità mostrata dalla consorte.

La Ferragni si è ispirata alla pagina 'Se i quadri potessero Ferragnez'

In realtà, il tatuaggio di Chiara Ferragni non ha nulla a che vedere con messaggi tristi o immagini spiacevoli. La blogger ha tratto ispirazione da una pagina Instagram che già da un po di tempo segue con piacere: "Se i quadri potessero Ferragnez". Si tratta di una fanpage gestita da una ragazza che pubblica immagini di opere d'arte molto famose, ritoccate con i volti e le sembianze della celebre famiglia.

Annuncio

I migliori video del giorno

Giulia De Lellis eguaglia Chiara Ferragni

Mentre il popolo del web esprime la sua opinione sul nuovo tatuaggio di Chiara Ferragni, "Il Fatto Quotidiano" ha pubblicato un articolo nel quale ha messo in risalto come i numeri social di Giulia De Lellis siano, di fatto, identici (se non migliori) a quelli della fashion blogger di Cremona.

La testata giornalistica ha evidenziato che, nonostante la Ferragni possa vantare ben 12 milioni di follower in più rispetto all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, quest'ultima sia in grado di eguagliarla come numero di like ricevuti ai singoli post. Questo risultato sarebbe legato alla maggiore interazione che avrebbero le immagini della De Lellis tra il suo pubblico rispetto a quello della moglie di Fedez che, seppur più numeroso, sarebbe meno attivo.

Annuncio

Inoltre pare proprio che l'ex fidanzata di Andrea Damante sia destinata a diventare una vera e propria star del web: infatti "Il Fatto Quotidiano" ha stimato che, grazie agli introiti pubblicitari derivanti dall'ampia partecipazione dei follower ai suoi interventi social, quest'anno potrebbe arrivare a fatturare circa un milione di euro.