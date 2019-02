Annuncio

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono riusciti a conquistare i telespettatori di Uomini e donne grazie alla simpatia che ha caratterizzato il loro percorso televisivo. Tale affetto è rispecchiato dagli ascolti della puntata dedicata alla scelta, che è riuscita a sbaragliare la concorrenza di Sanremo Young. Non solo: la neo-coppia negli ultimi giorni continua ad attirare l'attenzione del pubblico dei social network, ansioso di conoscere i loro movimenti e gli sviluppi di una storia che sembra essere partita con il piede giusto. I due fidanzati trascorrono il loro tempo insieme non mancando di pubblicare video o fotografie nei rispettivi profili Instagram, letteralmente lievitati in pochissimi giorni tanto da arrivare a sfiorare il milione di followers.

E forte di questo entusiasmo, la redazione di Uomini e donne sembrerebbe decisa a sfruttare tale popolarità attraverso uno speciale post- scelta dedicato a Claudia e Lorenzo.

Uomini e donne anticipazioni: ospiti nella registrazione del 24 febbraio

Maria De Filippi ha invitato Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi nella prima registrazione dedicata al Trono Classico dopo la puntata della scelta. Lo scorso 24 febbraio i due neo-fidanzati erano presenti negli studi Elios di Roma per fare il punto sulla loro relazione, raccontando alcuni particolari inediti dei primi giorni passati insieme. In tale circostanza era presente anche Giulia Cavaglià, la corteggiatrice delusa dalla decisione di Riccardi e che aveva espresso pesanti critiche nei confronti del comportamento di quest'ultimo.

La registrazione è stata anche l'occasione per proporre alla torinese di diventare la nuova tronista e lei, con qualche esitazione, ha accettato. La sua decisione è stata approvata dallo stesso Lorenzo, il quale in precedenza ha subito i rimproveri della Cavaglià, illusa prima del rifiuto.

Lo speciale post-scelta

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne de Il Vicolo delle News, il ritorno di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a Uomini e donne potrebbe non essere limitato alla sola registrazione del 24 febbraio. Anche considerando il fatto che i nuovi tronisti ancora faticano a trovare l'affetto del pubblico da casa (a causa dell'assenza di dinamiche interessanti), la redazione potrebbe avere deciso di coinvolgere i due fidanzati in un attesissimo speciale post- scelta (come accaduto in passato per altri illustri colleghi).

Gli indizi nei social network sarebbero abbastanza lampanti a tal proposito a partire da una fotografia in cui Claudia e Lorenzo appaiono in compagnia della redazione, mentre si trovano (per non ben precisati motivi) in riva al mare. Una loro passeggiata romantica, magari in ricordo delle esterne girate sulla spiaggia, potrebbe essere l'occasione perfetta per fare il punto sugli sviluppi del loro rapporto dopo la scelta. Segnaliamo, inoltre, un altro scatto dell'ex tronista insieme alla fidanzata in cui lui indossa chiaramente un microfono.