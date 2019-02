Annuncio

Sabato sera in prima serata su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di "C'è Posta per te", il programma di Maria De Filippi in cui è stata ospite Emma Marrone. La cantante salentina ha fatto una sorpresa a due suoi fan affetti dalla sindrome di Down, gli ha fatto alcuni regali e ha cantato insieme a loro. Sul web, sono apparsi alcuni commenti critici, questa volta non per la cantante salentina che aveva gridato di aprire i porti, durante il concerto ad Eboli, ma per i suoi due giovani fan. Infatti, Enrico e Claudio sono stati definiti "due elettori del Pd". Detta così, non offenderebbe nessuno, però il tale che ha scritto questa frase voleva far intendere che tutti quelli che votano Pd sono affetti dalla sindrome di down, motivo per cui questo commento ha indignato il web e il consigliere del comune di Napoli, Federico Arienzo che appartiene al partito di centro sinistra.

Il consigliere del comune di Napoli, si schiera dalla parte di Emma e dei portatori di handicap

L'autore di questo commento discriminatorio sui social si chiama Pier Luigi Tosti (l'account è stato rimosso facendo pensare che si trattasse di un provocatore), che ha indignato il consigliere Federico Arienzo. Quest'ultimo ha detto che lui andrebbe fiero se davvero questi due ragazzi votassero per il suo partito, però allo stesso tempo è molto preoccupato, perché è data la possibilità di scrivere sul web e sui social a persone del genere. Il consigliere del comune partenopeo, non è l'unico ad essere indignato, in quanto sul web in centinai hanno commentato contro questo soggetto, tant'è che quest'ultimo è scomparso dai social e dalla rete in generale.

I tanti sul web hanno risposto, così come il consigliere comunale alla cattiveria tipica dei leoni da tastiera dei giorni nostri. Intanto, il leader della Lega, Matteo Salvini ha espresso solidarietà a Emma e ha detto che nonostante le diverse opinioni politiche, presto gli farebbe piacere di andare ad un concerto della cantante salentina.

La realizzazione di un sogno per i due fan di Emma

Al di là del becero commento e di tutta la discussione che ne è susseguita, resta la grande gioia ed emozioni dei due giovani ragazzi affetti dalla sindrome di Down che hanno realizzato il sogno di incontrare Emma, la loro cantante preferita. I due ragazzi, non sono riusciti a trattenere le lacrime, quando Emma li ha invitati a cantare insieme a lei.

Ed alla fine è questo il bello di tutto questo, la realizzazione del sogno di Enrico e Claudio.