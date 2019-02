Annuncio

Terminata la sua esperienza sul trono di Uomini e donne, Lorenzo Riccardi è potuto tornare sui social network. I tronisti, infatti, durante il periodo di permanenza al dating-show di Canale 5, sono obbligati a disattivare i rispettivi account social, onde evitare controproducenti collaborazioni.

Ebbene, una volta concluso il suo percorso, il "Cobra" ha deciso di ritornare più attivo che mai, e lo ha fatto con una serie di Instagram Stories e foto, esortando il pubblico a rimanere aggiornato sulle novità inerenti la sua vita e la relazione con Claudia Dionigi: "Sono ritornato, seguitemi".

Le Instagram Stories di Lorenzo Riccardi subito dopo la scelta

Lorenzo Riccardi è sicuramente tra i personaggi più divertenti di questa stagione di Uomini e Donne. Con il suo carattere e la sua simpatia è riuscito, infatti, a conquistare il cuore dei telespettatori e, soprattutto, quello della sua scelta, Claudia Dionigi. A distanza di pochi giorni dalla messa in onda della puntata finale del suo percorso televisivo, il ragazzo è tornato attivo sul web.

In alcune Instagram Stories si è mostrato in compagnia di Claudia nell'annunciare il suo pronto ritorno sul social. Nel video Lorenzo ha esortato gli utenti a seguirlo, essendo intenzionato a superare il numero di follower della fidanzata. In un secondo momento è apparso in altri filmati in cui la giovane romana lo ha immortalato mentre si era svegliato da poco: l'ex tronista indossava t-shirt e slip e si divertiva in un esilarante balletto di buon mattino.

Infine il 22enne milanese ha esortato nuovamente i fan a seguirlo: insomma, sembra proprio che Riccardi voglia incrementare i follower del suo profilo social.

Il post di Lorenzo dedicato a Claudia divide i fan: c'è chi crede che non dureranno a lungo

Tra le fotografie che stanno facendo maggiormente discutere, ce n'è una in particolare che è stata pubblicata sotto forma di post.

Nell'immagine in questione - riportata di seguito - si vedono Claudia e Lorenzo mentre sono intenti a scambiarsi un tenero bacio, accompagnato dalla didascalia: "Questo è quello che noi definiamo un bellissimo buongiorno".

Il post in pochissimo tempo ha superato i 100mila like, ottenendo anche diversi commenti. Tra questi, alcuni sono stati molto dolci e positivi, mentre altri di tenore ben diverso. Qualche utente di Instagram, infatti, sostiene che la storia tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi durerà molto poco, accusando il giovane di origini pugliesi di essere interessato solamente al business e - come sostenuto da Giulia Cavaglià - di aver fatto una scelta di comodo. Come sempre, in questi casi soltanto il tempo potrà dire come andrà realmente a finire.