Annuncio

Annuncio

Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi 14 febbraio verrà trasmessa una nuova puntata dedicata al trono classico e come dimostrano le anticipazioni che in queste ore sono state fornite sulla pagina ufficiale Instagram del programma di Canale 5, il protagonista indiscusso sarà Luigi Matroianni che vedremo al centro di un acceso dibattito in esterna con Irene, la quale perderà letteralmente le staffe nei confronti del tronista, anche lui prossimo alla registrazione della fatidica scelta finale.

Spoiler Uomini e donne oggi: lo scontro tra Luigi e Irene

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di oggi 14 febbraio rivelano che tra Irene e Luigi ci sarà un'esterna decisamente movimentata, durante la quale ci sarà un confronto-scontro dai toni molto accesi.

Annuncio

La corteggiatrice, infatti, non ha gradito per niente il fatto che Luigi abbia utilizzato il termine 'badante' parlando di lei e gli farà notare questa cosa, dicendo che lei a vent'anni non accetta questa sua affermazione.

Al tempo stesso Irene aggiunge che è arrivata ad un punto della sua vita in cui non vuole avere più 'cogl...' al suo fianco e persone incoerenti. 'Se vado via ho tutte le ragioni del mondo', dichiara Irene di fronte ad un Luigi in silenzio che non può fare altro che ascoltarla.

'Se sono qui da quattro mesi un motivo ci sarà?', si chiederà poi la corteggiatrice dopo che per svariate puntata il suo modo di fare è stato messo in dubbio da tutto e tutti ed è stata accusata anche di voler scimmiottare Giulia De Lellis.

Annuncio

I migliori video del giorno

Domani doppio appuntamento con Uomini e donne: speciale la scelta in prima serata

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Luigi Matroianni e quale sarà la sua scelta finale a Uomini e donne, vi segnaliamo che domani 15 febbraio ci sarà un doppio appuntamento su Canale 5 con la trasmissione di Maria De Filippi. Oltre alla puntata pomeridiana in programma alle 14,45 e dedicata alla seconda parte di questa registrazione del trono classico, ci sarà anche lo speciale di prima serata in onda dalle 21.30 circa, dedicato alla scelta di Teresa Langella.

La prima puntata degli speciali U&D vedrà protagonista proprio la bella tronista napoletana, la quale dovrà comunicare il nome del corteggiatore con il quale intende costruire un percorso di vita fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Annuncio

Chi avrà la meglio? Antonio oppure Andrea? Lo scopriremo venerdì sera.