Annuncio

Annuncio

Si avvicina la messa in onda della prima puntata speciale di Uomini e donne, dedicata alla scelta finale di Teresa Langella. Per la bella tronista napoletana è giunto il momento di congedarsi dalla trasmissione e di rivelare il nome del corteggiatore con il quale intende costruire una storia d'amore fuori dal programma di Canale 5. Quest'anno il dating show della De Filippi sbarca in prime time in vista della scelta finale e a poche ore dalla fatidica messa in onda, arrivano già i primi spoiler su quello che sarebbe successo.

Arriva la scelta finale di Teresa Langella: il rifiuto di Andrea

Nel dettaglio, infatti, vi diciamo che Teresa Langella è arrivata al momento della scelta finale con Andrea e Antonio, due ragazzi molto differenti tra di loro, che tuttavia hanno saputo spiazzare in maniera diversa la bella tronista napoletana.

Annuncio

Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che durante la registrazione all'interno della villa la tronista ha ricevuto delle sorprese da parte dei due ragazzi.

In particolar modo vedremo che Andrea ha scelto di organizzare una cena romantica con Teresa, per approfondire meglio la conoscenza prima del fatidico momento finale. Antonio, invece, ha sorpreso la tronista organizzandole una serenata con il suo cantante preferito: trattasi di Gigi Finizio.

Stando agli spoiler diffusi in queste ore da Il Vicolo delle News, al termine del suo percorso Teresa avrebbe scelto di coronare il suo sogno d'amore con Andrea Dal Corso. Tuttavia l'esito finale di questa scelta non sarebbe stato positivo, dato che sempre secondo le anticipazioni che arrivano dalla registrazione della scelta, apprendiamo che Andrea avrebbe risposto negativamente alla dichiarazione d'amore della tronista.

Annuncio

I migliori video del giorno

Andrea avrebbe rifiutato Teresa

In pratica, quindi, Andrea avrebbe risposto 'No' a Teresa, lasciandola ovviamente senza parole. Una scelta, quindi, che potrebbe spiazzare tutti i fan di U&D che in queste settimane hanno seguito con attenzione e passione le avventure della tronista.

Tuttavia sempre secondo Il Vicolo delle News, alla fine Andrea avrebbe avuto un ripensamento anche se a questo punto bisognerà attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutta la verità. La prima puntata di U&D speciale, dedicato alla scelta di Teresa, verrà trasmessa questo venerdì sera in prime time su Canale 5 a partire dalle ore 21.30 circa. Degli appuntamenti speciali, dove vedremo che prenderanno parte anche i volti noti della trasmissione, così come ha svelato la stessa Maria De Filippi in una recente intervista.

Annuncio

Maria De Filippi assente dagli speciali di U&D in prima serata

La conduttrice, però, non sarà presente a questi speciali: la De Filippi, quindi, eviterà questo nuovo impegno in prime time, lasciando andare la sua 'creatura' da sola. Del resto ha già un bel po' da fare in queste settimane: oltre alle registrazioni di U&D in daytime, procede l'appuntamento con C'è posta per te e nel frattempo sta preparando la nuova edizione del serale di Amici, che partirà a fine marzo su Canale 5 e dovrebbe andare in onda sempre di sabato.

Tra le protagoniste di questi speciali di Uomini e donne in prima serata ci sarà Valeria Marini, che sarà la curatrice di tutta la festa che verrà poi organizzata per il tronista e la sua scelta. Sarà presente anche Giulia De Lellis, uno dei volti giovani più amati dal pubblico della trasmissione, la quale consiglierà i tronisti in carica sull'outfit da scegliere per il fatidico momento.

In villa ci saranno anche i famigliari dei tronisti e dei corteggiatori pronti a festeggiare con il ragazzo che verrà scelto e nel caso di quello che verrà rifiutato, saranno pronti a consolarlo dopo la cocente batosta.

Riuscirà il programma della De Filippi ad ottenere lo stesso successo di ascolti anche nella prestigiosa fascia oraria della prima serata? Ce lo dirà soltanto il verdetto auditel di sabato mattina.