Annuncio

Annuncio

Che Di ci aiuti 5, la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci, dopo la pausa di questa settimana per il Festival di Sanremo 2019, che ha decretato la vittoria di Mahmood, tornerà il prossimo 14 febbraio, giorno di San Valentino. L'appuntamento sarà come di consueto alle ore 21:25 su Rai 1 dopo I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus. Ecco allora le anticipazioni della quinta puntata, ma anche della sesta, in onda poi il 21 febbraio.

Primo e secondo episodio di giovedì 14 febbraio

Giovedì andrà in onda la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5. Nel nono episodio, l'oncologo Pietro e suor Angela avranno visioni diverse sul senso della vita. Ciò perché la piccola Eugenia, la bimba curata del medico, pensava di aver debellato un brutto male, invece ripresentatosi.

Annuncio

Nonostante tutto, però, i due per il bene della piccola riusciranno a trovare un compromesso e la faranno tornare a sorridere. Azzurra, invece, mediterà se confessare o meno ad Athos un segreto del passato.

Nel decimo episodio, invece, vedremo che Emma tornerà in convento, per cui Azzurra penserà che sia arrivato il momento di dirle che suo padre è tornato (ed è Athos). Ci sarà poi un colpo di scena: Nico perderà la vista e a stargli vicino non sarà Maria bensì Ginevra. E ancora, Valentina si sentirà meglio tanto che tornerà a suonare la chitarra per far felice Eugenia.

Puntata del 21 febbraio

Il 21 febbraio ci sarà l'undicesimo episodio di Che Dio ci aiuti 5 il cui nome sarà "Sos". Vedremo che Nico deciderà di avere una relazione più seria con Maria, anche se al suo fianco continuerà ad esserci Ginevra.

Annuncio

Quest'ultima ad un certo punto starà malissimo in quanto sarà assalita da fantasmi del suo passato. Quando Nico scoprirà di che si tratta farà di tutto per sostenerla e proteggerla. Intanto Athos starà sempre più vicino ad Emma, scoprendo anche di avere una passione in comune con lei: l'amore per la letteratura. Il legame che inizierà a crearsi tra i due non piacerà ad Azzurra che ne sarà infastidita e gelosa.

Nel dodicesimo episodio, invece, vedremo che arriverà in convento la zia di Nico. Maria vorrà a tutti i costi farsi notare da lei per cui non disdegnerà nemmeno l'aiuto di Ginevra. Valentina, intanto, continuerà a migliorare e prenderà una sbandata per il suo fisioterapista. Ciò accadrà proprio quando Gabriele deciderà di dirle che la ama.

Annuncio

Infine vedremo che Athos farà il possibile per riconquistare Azzurra.