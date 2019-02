Annuncio

Sabato 16 febbraio andrà in onda su Canale 5 in prima serata una nuova puntata di C'è Posta per te, il people show di Maria De Filippi che in questa stagione sta battendo tutti i record di ascolto, raccogliendo in ogni puntata più di cinque milioni di telespettatori.

Al centro della trasmissione, come di consueto, storie di gente comune pronte a chiedere aiuto alla trasmissione per ricongiungersi ad una persona cara o per realizzare un sogno, come il caso del giovane Gabriele che, nella puntata di sabato, riuscirà ad incontrare il suo idolo Mario Balotelli. Per coronare il sogno il giovane verrà aiutato da due ospiti d'eccezione, Pio e Amedeo, mentre le anticipazioni ci svelano che anche Alessandra Amoroso sarà ospite di Maria De Filippi.

C'è posta per te, spoiler 16 febbraio: Pio e Amedeo inviano la posta a Balotelli

Il duo di Emigratis sarà il protagonista della quinta puntata di C'è posta per te, dove Pio e Amedeo aiuteranno il giovane Gabriele a coronare il suo sogno, quello di incontrare Mario Balotelli.

Saranno proprio i comici ad inviare la posta al calciatore il quale, ignaro di ciò che succederà, accetterà l'invito di Maria De Filippi. Dalle anticipazioni sappiamo che Pio e Amedeo daranno vita ad uno sketch comico con Balotelli, che farà divertire il pubblico in studio.

I comici sono reduci dall'ospitata al Festival di Sanremo, dove hanno riscosso molto successo, parlando sul palco dell'Ariston del tema dell'evasione fiscale sempre in chiave ironica. Balotelli invece è alla sua prima ospitata da Maria De Filippi e sappiamo che attraverso i social, dopo la registrazione, ha ringraziato tutti per la bella esperienza.

Alessandra Amoroso ospite della 5^ puntata di C'è posta per te

Dalle ultime anticipazioni sappiamo che oltre a Balotelli e al duo di 'Emigratis', nello studio di C'è posta per te ci sarà anche Alessandra Amoroso, non nuova alla partecipazione nel programma.

Già nelle passate edizioni, la giovane pugliese è stata più volte ospite di Maria De Filippi per fare una sorpresa a qualche suo fan. Vedremo se nella puntata di sabato 16 febbraio delizierà il pubblico anche con uno dei suoi brani. Un nuovo appuntamento quindi, che si preannuncia ricco di divertimento grazie agli ospiti d'eccezione, ma in cui si lascerà spazio alla commozione ed alle emozioni, grazie al racconto di storie di gente comune che ogni sabato appassionano il pubblico da casa.

Non resta quindi che attendere la quinta puntata di C'è posta per te, che andrà in onda sabato 16 febbraio a partire dalle 21,25 su canale 5.