Annuncio

Annuncio

Nel corso del nuovo daytime di ''Amici di Maria De Filippi'', andato in onda su Canale 5 nel pomeriggio di mercoledì 27 febbraio, è stato mostrato ai telespettatori l'acceso confronto registratosi tra i professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Il professore di canto di ''Amici di Maria De Filippi'' ha direttamente accusato Alessandra Celentano di accanimento nei riguardi dell'allievo e ballerino Mowgly, prendendo le distanze dalle accuse a suo carico mosse dall'allievo e cantante Alessandro Casillo. Alessandro sostiene di essere a rischio eliminazione dal talent-show, per via di un presunto accanimento di Rudy Zerbi. Ma vediamo insieme cosa è accaduto nei dettagli

Amici 18, Celentano vs Zerbi

"Vuoi dire che a me sta antipatico Mowgly? Stiamo scegliendo i concorrenti adatti al Serale.

Annuncio

Non mi basta quello che fa lui. Però ad Alessandro Casillo tu puoi dire che con lui non è una cosa personale”, queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni che ha rilasciato la maestra di danza, Alessandro Celentano, ai microfoni della diciottesima edizione del talent-show di Canale 5. Ebbene, la professoressa Celentano ha tenuto ad avere un confronto faccia a faccia con il professore di canto, Rudy Zerbi, il quale, prendendo le distanze dalle accuse di accanimento che aveva ricevuto in puntata da Alessandro Casillo, ha dichiarato di sentirsi obiettivo nei riguardi di Casillo e ritiene che Alessandra sia invece influenzata fortemente dai fattori che trascendono la disciplina della danza.

Annuncio

I migliori video del giorno

Per Rudy Alessandra dà sempre voti bassi a Mowgly, anche quando la professoressa è tenuta a giudicare un'esibizione di break-dance, che è lo stile rappresentativo del ballerino.

Ma la Celentano ha smontato le affermazioni di Zerbi, rispedendo al mittente le accuse ricevute, e non solo. La professoressa di danza classica ha affermato che secondo lei Rudy Zerbi stia dando un cattivo esempio nella scuola più spiata d'Italia, per via delle accuse lanciatele sul caso Mowgly. Secondo la Celentano, Mowgly non risponde ai canoni estetici e tecnici richiesti nel campo della danza e soprattutto non è un ballerino versatile, per poter accedere al serale del celebre talent-show di Maria De Filippi, Amici 18.

Annuncio

Nel corso della puntata ufficiale andata in onda sabato, Alessandra Celentano aveva assegnato un voto basso alla performance di break-dance di Mowgly, e Rudy Zerbi aveva affondato l'esibizione del nuovo singolo presentato da Alessandro Casillo.