La scelta di Teresa Langella andrà in onda domani 15 febbraio in prima serata su Canale 5 e, nelle ore che precedono tale atteso speciale, la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne è tutta rivolta alla decisione presa dalla tronista napoletana. La registrazione nel castello medievale, infatti, è già avvenuta e dal web continuano a rimbalzare spoiler insistenti riguardo il nome del corteggiatore da lei scelto. Dopo un percorso abbastanza complicato, durato circa quattro mesi, la Langella ha infatti deciso di portare nell'ultimo weekend in villa Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, ovvero i due ragazzi che maggiormente hanno conquistato il suo interesse. I pronostici della vigilia sembravano tutti rivolti verso il maestro di sci anche se le anticipazioni di Uomini e donne stupiscono per un capovolgimento di fronte proprio negli ultimi momenti. Sembra, infatti, che Teresa abbia optato per Andrea ma si sarebbe trovata davanti alla risposta negativa del corteggiatore veneto.

Uomini e donne anticipazioni: il rifiuto di Andrea

Le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News rivelano che Teresa Langella sarebbe andata contro ogni pronostico. Il weekend in villa avrebbe confermato la preferenza per Antonio Moriconi, colui che aveva baciato nell'ultima puntata trascorsa su Canale 5, ma successivamente lei avrebbe cambiato improvvisamente idea e la sua scelta sarebbe ricaduta su Andrea Dal Corso. Ma le sorprese non sarebbero finite qui: deluso per la continua indecisione della napoletana (evidenziata fino all'ultimo momento), il corteggiatore avrebbe risposto di 'no' alla dichiarazione della Langella, lasciando lei e la sua famiglia visibilmente deluse.

Ma potrà il primo serale di Uomini e donne concludersi senza lieto fine? Sebbene non ci siano conferme in tal senso non va escluso che, come accaduto più volte dopo il falò di confronto a Temptation Island, Andrea possa avere cambiato idea a distanza di breve tempo, finendo poi per rispondere positivamente alla richiesta della tronista.

Serale Uomini e donne: il lieto fine di Teresa e Andrea

I protagonisti della prima puntata serale di Uomini e donne continuano a mantenere il segreto sull'esito della scelta di Teresa Langella. Così, infatti, prevede il regolamento del programma che vieta qualsiasi uscita di informazioni prima del dovuto. Insistenti voci portate alla ribalta dal portale Il Vicolo delle News, confermano però che Andrea Dal Corso sarebbe stato scelto dalla tronista e che avrebbe risposto di 'no' alla sua richiesta.

Non è tuttavia escluso che successivamente lui abbia cambiato idea, accettando di continuare a frequentare la napoletana. Per Antonio, che sembrava nutrire dei veri sentimenti per la Langella, potrebbe ora aprirsi la strada del trono, soprattutto considerando che dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta non sono stati presentati altri nuovi protagonisti.

Per quanto riguarda invece la scelta di Lorenzo Riccardi, che sarebbe stata registrata a inizio settimana, anche in questo caso si fa insistentemente il nome della corteggiatrice da lui preferita. Si tratterebbe di Claudia Dionigi che avrebbe risposto di 'sì' al tronista.