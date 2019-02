Annuncio

Angela Di Iorio, la famosa dama del trono over di Uomini e donne, tanto bersagliata da Tina e Gianni, ha deciso di lasciare la trasmissione. La donna, nel corso di una precedente puntata aveva conosciuto Benny. L'uomo si era detto molto interessato a lei. Tuttavia, dopo una prima uscita, si è ricreduto completamente e, tornato in studio, ha umiliato fortemente la dama dicendo: "Non faccio il badante". Dopo la sua versione dei fatti, è entrata anche Angela, la quale è scoppiata in lacrime ed ha deciso di lasciare la trasmissione.

Benny umilia pesantemente Angela

Angela è una tra le protagoniste più controverse di questa edizione di Uomini e Donne. Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, l'hanno sempre accusata di essere alla ricerca di un uomo benestante che le consenta di condurre la vita che ha sempre sognato.

Dopo svariati tentativi andati a vuoto, però, la dama sembrava quasi aver trovato l'uomo della sua vita. Nel corso di una precedente puntata, infatti, era arrivato Benny. L'uomo si era detto estremamente interessato alla donna. I due così hanno dato luogo ad un'esterna la quale, però, non ha dato gli esiti sperati. Dopo la cena fuori, infatti, Beniamino le ha proposto di salire a casa sua. La dama, però, si è rifiutata e questo ha scatenato le ire del cavaliere. Nel corso della puntata andata in onda ieri, mercoledì 13 febbraio, infatti, Benny ne ha dette di tutti i colori su Angela. Ha detto che sembra molto più anziana dell'età che ha, ha difficoltà nei movimenti, è fredda come un frigorifero. Inoltre, ha anche confermato le accuse di Gianni e Tina in merito al fatto che fosse interessata solo al denaro.

Angela lascia lo studio in lacrime dopo le mortificazioni di Beniamino

Dopo tutte le accuse di Beniamino, Angela è entrata in studio. La donna si è mostrata adirata, al punto che non ha voluto nemmeno sedersi al centro dello studio. Dopo un po' ha spiegato le sue ragioni ed è scoppiata a piangere. Angela si è sentita umiliata e, per questo motivo, ha deciso di lasciare per sempre la trasmissione Uomini e Donne. A quanto pare la dama non riesce più a tollerare la pressione dei presenti e le prese in giro dei vari cavalieri. Infatti, la Di Iorio ha deciso di rifiutare anche un nuovo uomo che era venuto in studio per conoscerla. Maria De Filippi ha provato a dissuaderla dicendo che le cose gravi fossero altre, tuttavia, la dama è sembrata irremovibile.

A quanto pare, dunque, la dama non tornerà più in studio. Staremo a vedere.