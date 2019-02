Annuncio

Annuncio

La scelta di Teresa Langella è già stata registrata anche se i telespettatori di Uomini e donne ne conosceranno ufficialmente l'esito soltanto nel corso della puntata speciale che Canale 5 trasmetterà venerdì 15 febbraio in prima serata. In attesa di poter seguire tale imperdibile evento, la curiosità dei fan del programma è tutta rivolta verso la decisione presa dalla tronista napoletana e i suoi movimenti dopo la decisione resa nota in un castello davanti ai propri familiari. Il regolamento prevede il silenzio di tutte le persone coinvolte nella registrazione fino alla messa in onda su Canale 5, ma la 'fuoriuscita' di informazioni non sarebbe certo una novità per gli appassionati di Uomini e donne, che spesso hanno scoperto gli esiti delle scelte con largo anticipo.

Annuncio

Anche in questo caso, infatti, il portale Il Vicolo delle News ha rilasciato il nome di colui che Teresa avrebbe deciso di continuare a frequentare. Si tratta niente meno che di Andrea Dal Corso, il corteggiatore che certo non era annoverato come il favorito della vigilia.

Anticipazioni Uomini e donne: la difficile decisione di Teresa

Già da qualche giorno le notizie relative a Teresa Langella e ai suoi corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi continuano a rincorrersi nei social network. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il trio ha trascorso un weekend in una villa, per permettere alla tronista di fare chiarezza nel proprio cuore prima della scelta. In tale circostanza, i due corteggiatori hanno preparato delle sorprese.

Annuncio

Antonio ha chiesto l'intervento del cantante preferito della napoletana, ovvero Gigi Finizio, che ha cantato per lei una serenata. Andrew, invece, ha organizzato una cena chiamando in causa Alessandro Borghese per la preparazione di piatti. Queste ultime notizie sembravano confermare che la scelta fosse ricaduta su Antonio, colui che meglio aveva capito i gusti di Teresa e che era apparso il favorito anche nell'ultima puntata andata in onda su Canale 5. In tale occasione lui e la tronista si erano scambiati un bacio appassionato e Andrea aveva persino minacciato di non presentarsi in villa.

Rumors Uomini e donne: Andrea sarebbe la scelta di Teresa

Sebbene i pronostici della scelta davano come favorito Antonio Moriconi, le ultime news sulle anticipazioni di Uomini e donne segnalano un probabile colpo di scena.

Annuncio

A darne notizia è il Vicolo delle News, come detto, secondo il quale Teresa Langella avrebbe sorpreso tutti, decidendo di continuare a frequentare Andrea Dal Corso. Tale scelta, però, non sarebbe stata semplice, dato che si parla di possibili tensioni nelle fasi finali del percorso della tronista. La conferma al momento manca però dalle fonti ufficiali, in quanto da regolamento tutti i presenti dovranno mantenere la riservatezza fino alla sera del 15 febbraio, quando Canale 5 trasmetterà la puntata della scelta. Già in passato il programma è riuscito a stupire, sovvertendo qualsiasi rumor. Nel frattempo, un altro tronista avrebbe registrato la decisione finale proprio nella giornata di ieri 12 febbraio. Si tratta di Lorenzo Riccardi che potrebbe avere scelto Claudia Dionigi, nonostante le tensioni sorte nell'ultimo weekend in villa.