Pronti per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, martedì 5 febbraio, una delle più attese in assoluto dal punto di vista auditel. In prime time, infatti, c'è stato il debutto del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni con la partecipazione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Un Festival molto atteso dal pubblico, che lo scorso anno ha premiato il direttore artistico con ascolti a dir poco strepitosi per tutte e cinque le serate di messa in onda della kermesse.

Festival di Sanremo, tutti gli ascolti della prima serata di ieri sera

Il verdetto auditel di questa prima serata di Sanremo rivela che nell’anteprima il Festival ha registrato un ascolto medio di 10.9 milioni di spettatori con il 39%.

A seguire la prima parte è stata vista da una media di 12.2 milioni con il 49.40% mentre la seconda parte è stata seguita da oltre 5 milioni di fedelissimi con il 50.11%. Complessivamente la media risulta essere di oltre 10 milioni con il 49.50% in calo di oltre 1,5 milioni rispetto allo scorso anno e oltre tre punti percentuali. Si rifarà nelle prossime serate? Vi terremo aggiornati.

Dal punto di vista social, invece, va detto che la prima serata del Festival di ieri ha catalizzato l'attenzione del pubblico: l'hashtag ufficiale della kermesse ha raggiunto la prima posizione della classifica su Twitter, entrando in tendenza.

Gli ascolti delle edizioni precedenti di Sanremo

Immancabile in questi casi il confronto con gli ascolti delle ultime edizioni del Festival di Sanremo. Per esempio, quella dello scorso anno condotta sempre da Baglioni con la coppia Michelle Hunziker - Pierfrancesco Favino al debutto aveva ottenuto un ascolto medio di ben 11.6 milioni di spettatori arrivando al 52% di share.

L'anno precedente, invece, il duo Conti - De Filippi aveva catalizzato l'attenzione di circa 11.4 milioni di spettatori con uno share del 50.40%.

E ancora i due Festival precedenti di Carlo Conti, quelli del 2015 e 2016, avevano debuttato con un ascolto medio che si aggirava sul 49.40% di share e oltre 11.5 milioni di fedelissimi spettatori. Il record degli ultimi anni, però, in termini di valori assoluti spetta al Festival del 2013 condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto. In quell'occasione, infatti, furono quasi 13 milioni gli spettatori che si collegarono su Raiuno per seguire la kermesse musicale.