Annuncio

Annuncio

Tempi duri per L'Isola dei Famosi, il Reality Show condotto da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Alba Parietti ed Alda D'Eusanio nel ruolo di opinioniste. Alcuni concorrenti, infatti, hanno già lasciato il programma senza passare per l'incubo del televoto: la loro decisione è avvenuta per propria scelta, anche se per motivazioni del tutto diverse da una parte e dall'altra. John Vitale ha preso la via del ritorno a casa per chiedere scusa direttamente a Barbara d'Urso, a causa del suo post pubblicato prima dell'inizio dello show.

Francesca Cipriani, invece, si è resa conto di non voler ripetere l'esperienza dello scorso anno, dove alcuni compagni parlavano alle sue spalle, e anche lei ha chiesto di fare ritorno in Italia solo pochi giorni dopo lo sbarco.

Advertisement

Diversa, invece, è la motivazione di Youma Diakite che ha detto addio al programma per 'cause di forza maggiore'.

Youma Diakite abbandona per tornare dal figlio

Un altro concorrente dell'Isola dei famosi ha salutato i propri compagni di avventura ed è tornato a casa. Si tratta di Youma Diakite, che ha preso tale decisione per tornare dal figlio. L'ex modella ha spiegato ai propri colleghi che non è accaduto nulla di grave, ma che il figlio ha reagito in maniera traumatica alla sua partecipazione al reality show, motivo per cui lei ha deciso di raggiungerlo per farlo stare meglio. Ha salutato tutti con affetto, ringraziando soprattutto chi di è dimostrato subito un caro amico fin dall'inizio delle riprese. "Di questa isola mi porto via i miei compagni di avventura, soprattutto Marco Maddaloni, Ghezzal e Aaron Nielsen me li porto nel cuore!", ha chiarito la Diakite, rincuorata dai propri amici.

Advertisement

Considerando che la sua non è un'eliminazione per televoto, ma che l'ex modella è rientrata in Italia per cause di forza maggiore, è probabile che l'ex naufraga possa già essere presente in studio nel corso della diretta di domenica 10 febbraio. In tale occasione, conosceremo anche il nome del terzo concorrente eliminato al televoto, scelto tra i tre in nomination, ovvero Grecia Colmenares, Yuri Rambaldi e Sarah Altobello.

Paolo Brosio lascia momentaneamente

Le defezioni non hanno fine all'Isola dei famosi, che negli ultimi giorni ha visto l'allontanamento anche di un altro concorrente. In questo caso non si tratta di una decisione definitiva, ma di una necessità per sottoporsi a cure mediche. Il concorrente in questione è Paolo Brosio, tormentato dai moscerini che gli hanno causato un prurito insopportabile. Dopo l'intervento di un dottore direttamente sull'isola, al giornalista è stato chiesto di recarsi in ospedale per ulteriori verifiche. Le prossime ore saranno decisive per capire se potrà tornare sull'isola come desidera.

Lui stesso, infatti, ha confessato all'amico Marco, prima di salire sulla barca che lo accompagnava sulla terra ferma: "Io vorrei rimanere perché ho sempre combattuto nella mia vita, nelle cose, nello sport e mi sembra di gettare la spugna". Sembra invece imminente il reintegro del Divino Otelma, che era stato soccorso dopo la caduta causata da Francesca Cipriani.