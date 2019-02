Annuncio

Annuncio

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha toccato un tasto molto dolente e altrettanto discusso, ovvero l'ipotetico flirt con Silvio Berlusconi. La conduttrice, in occasione di un dibattito con Vittorio Sgarbi, ha confermato che il presidente, molti anni fa, le fece la corte. Lei era una ragazzina, anche lui era molto più giovane ed era sposato. Per questo motivo la D'Urso ha confessato di non aver mai ceduto alle sue avances.

Barbara D'Urso parla della corte ricevuta da Silvio Berlusconi moltissimo tempo fa: 'Elegantissimo'

Ieri a Pomeriggio 5 si parlava dell'astinenza di Vittorio Sgarbi. Quest'ultimo, infatti, ha sempre dichiarato di non avere intimità con la sua donna da moltissimi anni.

Annuncio

Per questo motivo è stato chiamato in studio da Barbara D'Urso per raccontare meglio i dettagli della vicenda. Nel corso del dibattito, però, Sgarbi ha voluto spostare l'attenzione sulla conduttrice e le ha detto: "Tu hai rifiutato Silvio Berlusconi". A quel punto, allora, la padrona di casa si è sentita in dovere di fare una precisazione. La presentatrice ha esordito dicendo che sapeva che sarebbe stato un pomeriggio difficile, ad ogni modo era doveroso chiarire la questione. La D'Urso ha svelato di aver ricevuto una corte molto romantica da parte del presidente Silvio Berlusconi: "è stato elegantissimo". Ad ogni modo, era sposato all'epoca. Per questo motivo Barbara, da donna meridionale e piena di valori, ha detto di aver rifiutato la sua corte.

Annuncio

I migliori video del giorno

Berlusconi dopo il due di picche non ci ha mai più riprovato con Barbara D'Urso

La conduttrice, però, ci ha tenuto a puntualizzare la massima serietà ed eleganza dell'ex premier, anche nel momento in cui si beccò il due di picche. Dopo essere stato "rifiutato", infatti, Berlusconi non ci ha mai più provato con lei. La conduttrice ha concluso dicendo: "Lui è stato un gran signore, non ci ha più provato e adesso si diverte a raccontarlo".

A tirare fuori l'argomento per la prima volta, infatti, pare sia stato proprio Berlusconi. Nel corso di una precedente ospitata da Barbara D'Urso il presidente, infatti, sganciò la bomba. Da quel momento in poi il pubblico non ha più smesso di domandarsi cosa ci fosse stato veramente tra di lui e la conduttrice Barbara D'Urso. A distanza di un po' di tempo pare sia emersa la verità.

Annuncio

Le cose saranno davvero andate in questo modo oppure c'è qualcosa che non è stato rivelato?