Le anticipazioni di Uomini e donne continuano a concentrarsi sulle scelte dei tronisti della prima parte dell'edizione 2018-19. I primi a prendere la loro decisione sono stati Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, con esiti ben diversi: la prima è rimasta delusa dal 'no' di Andrea Dal Corso mentre Lorenzo ha conquistato Claudia Dionigi, con la quale continua a fare coppia fissa. Archiviate le emozioni per le due puntate a loro dedicate, i protagonisti dello speciale di venerdì 1° marzo saranno Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Per loro, le cui dinamiche sono spesso meno interessanti rispetto ai colleghi, la redazione ha deciso di mandare in onda un'unica puntata che sarà divisa come sempre in due diversi momenti: il primo in villa insieme alle rispettive corteggiatrici, mentre la seconda fase si svolgerà in un bellissimo castello medievale dove i tronisti attenderanno la risposta della ragazza da loro scelta.

Qui, in caso di 'sì' verrà celebrata la festa di fidanzamento davanti ad amici e parenti. Il primo a compiere la registrazione della scelta è stato Ivan Gonzalez mentre questa sera toccherà al collega Luigi.

Uomini e donne anticipazioni: ieri è toccato a Ivan

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse da Il Vicolo delle News, la registrazione della scelta di Ivan Gonzalez sarebbe stata effettuata ieri 25 febbraio. Dopo il weekend in villa insieme a Natalia e Sonia, il tronista spagnolo ha dovuto decidere se continuare a frequentare l'una o l'altra corteggiatrice. L'esito della sua risposta non è ancora stato reso noto. Al momento il nome della fortunata è top secret, dato che tutti i diretti interessati sono tenuti alla riservatezza in attesa della messa in onda su Canale 5.

Considerando, però, la preferenza mostrata per Natalia nelle ultime puntate trasmesse in televisione, tutto fa pensare che lei sia in lieve vantaggio rispetto alla collega. In attesa di scoprire se ci sarà il lieto fine, è certo che hanno partecipato ai festeggiamenti nel castello gli ex tronisti Teresa Langella oltre che Lorenzo Riccardi in compagnia della neo-fidanzata Claudia Dionigi.

La scelta di Luigi verrà registrata stasera

A scatenare la curiosità dei fan di Uomini e donne è soprattutto la scelta di Luigi Mastroianni, che verrà registrata oggi 26 febbraio. Saranno presenti all'evento le storiche coppie del programma, oltre che Teresa Langella, Lorenzo con Claudia e Giordano Mazzocchi, grande amico di Luigi (Nilufar Addati, invece, sarà assente).

Dopo la brutta avventura della scorsa edizione con Sara Affi Fella, Mastroianni si troverà a compiere la sua scelta tra Irene Capuano e Valentina Galli. Quest'ultima è arrivata nel programma solo da qualche settimana, ma non sarebbe certo la prima volta che un tronista decida di optare per una ragazza conosciuta da poco. Luigi, infatti, nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5 ha ammesso di trovarsi molto bene in compagnia della nuova corteggiatrice, lesinando allo stesso tempo delle critiche verso Irene. La romana sembrava la sua preferita in passato ma il comportamento mostrato negli ultimi tempi, con il rifiuto di confrontarsi davanti ai problemi, potrebbe avere provocato dei ripensamenti nel tronista.