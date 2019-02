Annuncio

Martedì 19 febbraio è andato in onda il nuovo daytime settimanale di Amici di Maria De Filippi, che la conduttrice Barbara D'Urso non ha nascosto di aver seguito prima di andare in onda con la diretta di Pomeriggio 5. La D'Urso ha dedicato uno spazio televisivo alla proposta di legge avanzata dalla Lega a tutela della canzone italiana e dei giovani artisti, e ha voluto avere voce in capitolo circa l'acceso confronto registratosi tra Rudy Zerbi e Alessandro Casillo ad Amici 18.

Barbara D'Urso si apre sul diverbio tra Alessandro Casillo e il suo prof. di canto

Nella nuova diretta di 'Pomeriggio 5', Barbara D'Urso ha parlato ai suoi telespettatori del diverbio sorto alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, tra l'allievo Alessandro Casillo e il professore di canto Rudy Zerbi, riconoscendo alla conduttrice nonché sua collega, Maria De Filippi, il merito di sostenere la musica italiana e gli artisti emergenti attraverso il suo celebre talent-show.

“Ad Amici ci sono dei maestri che massacrano i ragazzi che poi, inevitabilmente, escono dei talenti. Oggi c’era Rudy Zerbi che ha trattato un ragazzo che doveva cantare… mamma mia!”, queste ultime sono le parole che ha rilasciato Barbara D'Urso ai microfoni del suo talk-show pomeridiano, rivelando ai suoi telespettatori di seguire il format prodotto e condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo.

Il confronto tra Alessandro Casillo e Rudy Zerbi a cui ha assistito la D'Urso

Il nuovo daytime settimanale di Amici di Maria De Filippi ha visto Alessandro Casillo esibirsi sulle note di 'Certe Notti', un brano di Luciano Ligabue, sotto il giudizio di Rudy Zerbi. Il professore, a fine esibizione del suo allievo, ha contestato ad Alessandro il fatto di aver aggiunto delle sue barre personali al pezzo di Ligabue, che a suo parere stonano dal punto di vista del significato della canzone.

''Io volevo vedere qualcosa di te, che ancora non ho visto. Questa cosa delle barre che tu hai aggiunto, non capisco se è una cosa ironica per prenderci in giro. Perché siamo allo sfregio di una canzone. Perché ti permetti di aggiungere una roba tutta tua, che non c'entra niente con il senso della canzone, con lo spirito'', ha così commentato l'esibizione di Alessandro Casillo, Rudy Zerbi, rivolgendosi direttamente al suo allievo.

Dal canto suo, Alessandro ha provato a difendersi, affermando: ''Sono le mie -certe notti - che sto vivendo in questo periodo''. Le dichiarazioni rilasciate dai due diretti interessati possono essere ascoltate in un video pubblicato sul sito Mediasetplay.