Annuncio

Annuncio

II segreto relativo alla vera identità di Phoebe Forrester per il momento resterà tale. La conferma arriva dalle anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane, ampiamente caratterizzate dalla storyline incentrata sulla neonata appena adottata da Steffy. Dopo essersi resa conto che il padre Reese stava nascondendo qualcosa, Zoe Buckingham ha pensato di compiere delle brevi indagini per capire cosa avesse in mente l'uomo. Da lì all'incontro con Flo il passo è stato breve, così come il tempo impiegato per scoprire lo scambio di culle avvenuto a Catalina. Il ginecologo ha quindi provato a convincere la figlia a tenere per sé questa incredibile notizia che avrebbe finito per mandare lui e Flo in carcere.

Annuncio

All'inizio la modella della Forrester Creations sembrava decisa a rivelare il tutto a Steffy, almeno fino a quando si è trovata davanti ad una tenera scena riguardante lei e Phoebe. Quanto visto l'ha però spinta ad un clamoroso passo indietro.

Anticipazioni Beautiful: Zoe decide di proteggere il padre

Stando a quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, Zoe correrà a casa di Steffy dopo avere appreso che Phoebe in realtà è la figlia di Hope e Liam. La giovane modella sarà mossa dalle migliori intenzioni ed esordirà chiedendo alla sua titolare di volerle parlare di qualcosa di importante. Sarà a quel punto che Phoebe comincerà a piangere e Steffy si occuperà di lei per qualche minuto, dimostrando di volerle molto bene.

Annuncio

I migliori video del giorno

Alla ripresa del colloquio, Zoe avrà già cambiato idea e si limiterà a confessare di essere molto felice del rapporto che si è venuto a creare tra la madre e la figlia adottiva. Il loro faccia a faccia si concluderà senza ulteriori conseguenze e poco dopo Zoe tornerà da Reese, confessando di avere mantenuto il segreto. La donna probabilmente avrebbe voluto parlare ma non ha avuto il coraggio di mandare il padre in carcere con la sua confessione. A quel punto Flo e Reese la ringrazieranno e la modella confermerà loro di non rappresentare più un 'pericolo' per questa vicenda.

Trame americane Beautiful: Reese esce di scena

La mancata confessione di Zoe sembra destinata a causare uno stallo nella storyline relativa alla vera identità di Phoebe.

Annuncio

Le anticipazioni americane di Beautiful confermano, infatti, che Reese lascerà Los Angeles e uscirà definitivamente di scena. Diverso sarà il caso di Flo, che nei prossimi mesi resterà in pianta stabile nelle trame della soap. E mentre i fan si interrogano riguardo il futuro della Fulton (che presto potrebbe avere un nuovo interesse sentimentale), Hope si sfogherà con Brooke e le confesserà di sentirsi in colpa per avere tolto il padre a Kelly. La moglie di Liam ammetterà che le due bambine meritano di avere un padre a tempo pieno e che Liam sarebbe davvero molto felice di stare insieme a loro. Brooke cercherà di rincuorare la figlia, consigliandole di non smettere di lottare ma la giovane Logan ammetterà che la morte di Beth ha cambiato il suo modo di vedere le cose. Tali dichiarazioni potrebbero presto portare ad una nuova crisi del suo matrimonio con Liam.