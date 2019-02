Annuncio

Nell'ultima puntata di Beautiful andata in onda su Canale 5, Liam ha chiesto a Wyatt di dirgli la verità: Steffy e Bill stanno ancora insieme? Lo Spencer potrebbe mandare all'aria il matrimonio del fratello, se solo si decidesse a svelargli il segreto di suo padre. Nonostante la verità venga a galla, nessuno riuscirà ad impedire le nozze tra la Logan Jr e Liam. Nelle puntate americane della soap opera Beautiful, la situazione si farà davvero intricata dopo che i due neo sposi perderanno la loro piccola Beth. Hope perderà la ragione e, vedendo in Phoebe l'unica sua ragione di vita, manipolerà il marito per raggiungere l'unico scopo per lei importante, dare un padre alla piccolina. Brooke sarà terrorizzata dallo stato mentale di sua figlia e penserà a come salvarla dal baratro della follia.

Beautiful anticipazioni Usa: Liam pedina nelle mani di Hope

Nelle puntate americane della soap Beautiful, Liam (Scott Clifton) non sa più come comportarsi con Hope (Annika Noelle), che farà di tutto per farlo ritornare con Steffy Forrester. Brooke non sarà l'unica ad accorgersi dei gravi problemi della figlia, che sacrificherà la sua felicità immedesimandosi nella rivale in amore. Nello stesso tempo il figlio di Bill non è disposto a far naufragare il suo matrimonio e si impegnerà anima e corpo affinché ciò non accada. Liam però sembra proprio non avere alcuna voce in capitolo. Hope, non rendendosi conto di quanto stia scivolando nella follia, arriverà persino a progettare un piano per far credere al marito di aver trovato un altro uomo.

Ovviamente tutto cambierebbe se il dottor Reese e Flo confessassero l'orribile crimine che hanno compiuto ai danni di Hope e Liam. I due infatti sono gli artefici del rapimento di Beth che, viva e vegeta, è stata data in adozione. La piccola è molto più vicina a Hope di quanto possa pensare.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Hope complici

Parallelamente, il legame tra Hope e Steffy si rafforzerà sempre di più. La Logan Jr. passerà moltissimo tempo con la bimba adottata dalla Forrester, alla quale si legherà ossessivamente. Nello stesso tempo, Hope parlerà di continuo a Steffy di quanto sia indispensabile per lei dare un padre a Kelly e Phoebe, ruolo che Liam potrebbe ricoprire in modo perfetto.

Senza se e senza ma, Hope le dirà di essere disposta a rinunciare a suo marito per lei, facendola rimanere senza parole. Chi non è disposto a far andare in pezzi il suo matrimonio è Liam, che tenterà disperatamente di riportare Hope alla ragione, ci riuscirà? Lo sapremo con le prossime anticipazioni americane di Beautiful.