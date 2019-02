Annuncio

Siamo giunti all'ultimo appuntamento settimanale dedicato al dating show più seguito d'Italia: Uomini e donne. Durante la puntata di oggi, 8 febbraio 2019, tanti saranno i colpi di scena che ruoteranno, in particolare modo, attorno le vicende amorose di Luigi, Ivan e Lorenzo.

Diretta Uomini e Donne puntata 8 febbraio

15.02 Entra Sonia in studio ed è ancora più delusa per le parole di Ivan.

14.55 Subito dopo la registrazione, Ivan ha raggiunto Sonia dietro lo studio. La ragazza ha l'impressione che il tronista, con i suoi atteggiamenti, sembra dimenticarsi di lei appena la saluta dopo un'esterna.

14.53 Dalla scorsa puntata, si vede l'esterna tra Ivan e Sonia durante la quale tra i due c'è un bacio.

Lo stesso gesto Ivan lo scambia con Natalia mentre Sonia è uscita dallo studio. Insomma, una registrazione molto tumultuosa.

14.52 Nel frattempo, anche Giorgia esce dallo studio e, sfogandosi con la redazione, si dichiara delusa dall'atteggiamento di Luigi.

14.50 Luigi non sembra affatto importarsene mentre Teresa chiede di ballare con Andrea per parlarci.

14.46 Luigi ha trascorso 7 ore di esterna con Valentina e ammette che ne avrebbe volute trascorrere altre di più. Luigi dichiara che con le altre corteggiatrici non si trova così bene e ha quasi l'impressione che loro lo assecondano sempre. Giorgia si arrabbia, si alza dalla seduta e abbandona lo studio.

14.45 La puntata inizia subito con il trono dedicato a Luigi.

Maria De Filippi comunica che il tronista ha voluto conoscere un'altra ragazza con la quale in esterna è stato molto bene. Le troniste vivono la cosa con la massima negatività e lo accusano.

Anticipazioni U&D puntata 8 febbraio: Giorgia si elimina, Claudia abbandona lo studio

Durante la puntata di oggi, l'ultima della settimana dedicata al Trono Classico, si partirà da Luigi Mastroianni. In seguito ad una forte discussione, Giorgia deciderà di abbandonare il programma e terminare quindi il suo percorso. Il tronista non farà niente per rincorrere la donna. Sarà poi il turno delle esterne con le altre due corteggiatrici. Tra Luigi e Valentina si crea un'affinità tale da esserci quasi un bacio.

Quando si passerà ad Ivan Gonzales noteremo che il tronista in settimana è andato a cercare Natalia che però sembra aver voltato pagina ed è uscita proprio con Andrea. Ivan, però, non se la passa male e, dopo aver conosciuto la famiglia di Sonia, in esterna arriva a scambiarsi un bacio con la corteggiatrice.

Tempi di abbandono anche per Lorenzo. Aria burrascosa con la corteggiatrice Claudia dopo un'esterna non affatto terminata con il lieto fine tra i due. Quest'aria gelida non sembra placarsi neanche in puntata tanto che la ragazza, dopo aver visto l'esterna tra Lorenzo e Giulia, decide di abbandonare lo studio.