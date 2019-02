Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni di Beautiful basate sulle puntate americane che stanno attualmente andando in onda sulla Cbs e che vedremo su Canale 5 nei prossimi mesi, riportano che dopo la morte della piccola Beth, avvenuta appena dopo il difficile parto, Hope sarà del tutto inconsolabile, tanto che metterà in crisi la sua relazione con Liam e sarà distante anche da sua madre Brooke, rendendo vani anche i suoi tentativi di farla assistere psicologicamente da Taylor. Una cosa però Hope vorrà con estrema determinazione: delle spiegazioni su quanto avvenuto da Reese Buckingham, il medico che l’ha assistita durante i terribili momenti del travaglio e del parto, avvenuti durante una terribile tempesta sull’isola di Catalina,dove lei si era recata per passare alcuni giorni con Liam, che però rimase a Los Angeles a causa di un lieve malessere di Kelly, la figlia che ha avuto con Steffy.

Hope si renderà conto che Reese le nasconderà qualcosa su quanto davvero è successo, e come le anticipazioni americane di Beautiful confermano avrà pienamente ragione: sua figlia Beth è viva e le è stata portata via proprio dal medico, come le puntate in arrivo faranno capire.

Advertisement

Beautiful, spoiler Usa: il dramma di Hope e Liam

Hope verrà colta dalle doglie proprio nel pieno della tempesta e l’unico lì per assisterla sarà appunto il dottor Reese Buckingham, che quando dovrà raccontare a lei e ai suoi famigliari come siano andate le cose darà una versione plausibile e soddisfacente per tutti: la giovane ha perso conoscenza perché molto provata dal travaglio, dunque non si è resa conto che purtroppo il distacco della placenta ha lasciato per troppo tempo il corpo della bambina senza ossigeno, causandone così il decesso. Spiegazione accettata da tutti, ma non da Hope, che pretenderà ulteriori dettagli dal medico.

A questo punto le anticipazioni di Beautiful fanno entrare in scena ancora una volta Steffy, che desiderosa di dare una sorellina a sua figlia Kelly penserà di adottare una bambina.

Advertisement

Inizialmente Liam non sarà molto d’accordo, ma poi accetterà di buon grado.

Il folle piano del Dottor Reese nelle prossime puntate di Beautiful

Scopriremo che Reese Buckingham si renderà artefice di un folle piano, in combutta con Florence Fulton, donna con cui ha un legame non solo professionale ma anche personale e che accetterà di spacciarsi per la madre naturale di quella che nessuno saprà essere in realtà Beth, scambiata dall’uomo con la bambina di una paziente della sua clinica, bambina purtroppo morta per davvero. Non sono ancora chiari i motivi che stanno alla base di tutto ciò, dunque attendiamo gli spoiler delle puntate di Beautiful per fare luce sull'intricata vicenda.